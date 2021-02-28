Шатенка, одним лайком завладевшая героем матча "Шахтер" – "Заря"

Юлия Скачкова в футбол играет не хуже, чем ее забивной муж Дмитрий Иванисеня

Вероятно, больше всех победе "Зари" над "Шахтером" 1:0 в воскресном матче чемпионата Украины радовалась красотка из Донецка Юлия Скачкова. Ведь именно ее муж Дмитрий Иванисеня на 94-й минуте стал автором единственного гола луганской команды в этой встрече.

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Напомним, Иванисеня и его возлюбленная расписались в Запорожье, где сейчас базируется "Заря", всего две недели назад, в День Валентина.

Причем накануне свадьбы футболисту выбили зуб в матче с "Десной", но за оставшиеся до бракосочетания часы Дмитрий успел вставить себе новый у стоматолога. Таким образом на росписи полузащитник мог улыбаться во весь рот.

Дмитрий Иванисеня и его жена / Фото: Instagram

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Правда, после росписи случилась другая неприятность – жена футболиста "Зари" засмотрелась в телефон и упала на выходе из ЗАГСа. Казалось бы, не очень хорошая примета, но в случае с Иванисеней она, наоборот, оказалась, фартовой. В воскресенье "Заря" довела рекордную серию побед в УПЛ до 6 матчей, а сам Дмитрий своим голом нанес первое поражение "Шахтеру" в этом чемпионате.

Отметим, что предложение руки и сердца Дмитрий Иванисеня сделал Юлии в декабре – на Мальдивах, на берегу океана.

А познакомились они в соцсетях. По словам девушки, это была любовь с первого взгляда.

"Я когда еще жила в Донецке, а я оттуда, подхожу к своей подруге и спрашиваю: "Когда же я встречу свою любовь?". Подруга говорит: "Через четыре месяца". И вот, через три месяца мы знакомимся с Димой. Ну как, я просто лайкнула его фото, он меня добавил в друзья. Я ему пишу: "Будем знакомы". Он такой: "Ну да, привет! Будем". У него уже не было выбора", – рассказывала Юлия Скачкова "Футбольному формату"

"Поначалу мы просто общались. "Что ты делаешь? Как дела?" – спрашиваю. Он: "Лечу на сборы". Для меня сборы – это перед гулянкой собираться. Я не понимала футбольную терминологию"

При этом Юлия признается: "Когда мы выставили нашу первую совместную фотографию, от меня сразу отписалось 18 моих ухажеров"

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Юлия Скачкова и теннисистка Мария Шарапова

Кстати, после знакомства Дмитрий Иванисеня с удивлением обнаружил, что его возлюбленная – "на ты" с мячом. Посмотрите только, как она принимает мяч на грудь и бьет слету!

А вот что парочка вытворяет на пляже!

"Когда я была маленьким шкетом, то все девочки любили куклы, а я не понимала, что с ними делать. Зато я понимала, что делать с мячом. Мне был интересен футбол, я играла на улице, во дворе. Но мне было стыдно, потому что я считала, что девушка не должна играть в футбол. Поэтому я пошла на волейбол, там все девушки играли руками, а я ногами", – шутит "половинка" Дмитрия Иванисени

К слову, девушка часто юморит в соцсетях, например, в одном из своих постов написав: "У родителей дома хорошо, весело, сытно, пьяно! В данный момент обстановка "пьяно".

Вот такими жестами Дмитрий посвящает Юлии свои голы:

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря" 0:1 с голом Иванисени

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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