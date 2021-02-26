Чемпионат Украины по футболу: прогноз, расписание и результаты 16-го тура

Все о поединках 16 тура УПЛ – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 16-го тура УПЛ. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Реклама

Читайте также: Дешевле быть не может! На футбольный матч в Киеве билеты продаются за 1 гривну

Пятница, 26 февраля

19:00 "Десна" – "Ингулец" – "Футбол 1"

Букмекеры: 1.62 – 3.95 – 5.50

Суббота, 27 февраля

14:00 "Мариуполь" – "Днепр-1" – "Футбол 2"

Букмекеры: 3.75 – 3.50 – 2.00

17:00 "Ворскла" – "Александрия" – "Футбол 2"

Букмекеры: 2.89 – 3.30 – 2.47

Реклама

19:30 "Колос" – "Рух" – "Футбол 2"

Букмекеры: 2.04 – 3.15 – 4.05

Воскресенье, 28 февраля

14:00 "Минай" – "Олимпик" – "Футбол 1"

Букмекеры: 2.97 – 3.10 – 2.56

17:00 "Шахтер" – "Заря" – "Футбол 1"

Букмекеры: 1.54 – 4.25 – 6.00

19:30 "Львов" – "Динамо" – "Футбол 1"

Букмекеры: 11.50 – 5.60 – 1.27

Смотрите трансляцию всех матчей 16-го тура УПЛ на OLL.TV.

Реклама

Турнирная таблица

Смотрите, как лидеры УПЛ играли в прошлом туре

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама