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"Золото" стало ближе к Луческу: "Динамо" разгромило "Львов" и оторвалось на 4 очка от "Шахтера"

28 февраля, 21:29

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Мирчи Луческу добыла важную выездную победу над аутсайдером чемпионата Украины

В заключительном матче 16-го тура чемпионата Украины "Динамо" на выезде обыграло аутсайдера УПЛ "Львов" 4:1 и закрепилось на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись на четыре очка от "Шахтера".

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Победу в поединке на "Арене Львов" "Динамо" обеспечило себе уже к 52-й минуте, когда у команды Луческу отличились Беседин, Цыганков (с пенальти) и Кендзера. Причем Беседин после грубой ошибки кипера львовян Костыка вогнал мяч в пустые ворота хозяев уже на 50-й (!!!) секунде матча.

Видео гола Беседина

Видео гола Цыганкова с пенальти

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Видео гола Кендзеры

На 69-й минуте "Львов" один мяч отыграл – Бущана огорчил Ныч.

Видео гола Ныча

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Однако на большее львовян не хватило. А вот киевляне на 90-й минуте довели победу до крупной – 4:1 – благодаря голу Леднева, который незадолго до этого заменил Цыганкова.

Видео гола Леднева

"Львов" – "Динамо" – 1:4
Голы: Ныч, 69 – Беседин, 1, Цыганков, 36 (пен), Кендзера, 52, Леднев, 90
"Львов": Костык – Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Михоуби (Романчук, 46), Якимец – Сабино (Чиряк, 46) – Альваро (Захаркив, 59), Довгий (Семенив, 72), Брикнер, Шина – Ныч
"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев (Сидклей, 88) – Сидорчук (Шепелев, 62) – Цыганков (Леднев, 80), Шапаренко, Буяльский, Родригес (Де Пена, 61) – Беседин (Супряга, 62)
Предупреждения: Махмутович, Брикнер

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Эта победа "Динамо" серьезно увеличивает шансы киевлян на чемпионство, о вкусе которого столичная команда уже и призабыла. Однако до конца первенства еще внушительная дистанция – 10 туров.

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Напомним, ранее в воскресенье потерял очки главный конкурент "Динамо" в борьбе за "золото". На НСК "Олимпийский" "Шахтер" неожиданно проиграл "Заре" 0:1, пропустив в большинстве на 94-й минуте.

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Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забитые 33
Пропущеные 13
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
16
9
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32
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Забитые 32
Пропущеные 12
Разница 20
Результаты последних матчей: П В Н В В
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ЗаряЗаряЗар
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Забитые 27
Пропущеные 11
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Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
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23
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Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: В Н П В В
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Забитые 23
Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: В Н Н Н П
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16
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Пропущеные 21
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Результаты последних матчей: П В В П Н
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КолосКолосКол
16
5
7
4
21
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Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
15
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Забитые 22
Пропущеные 27
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МариупольМариупольМар
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Днепр-1Днепр-1Дне
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4
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Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
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