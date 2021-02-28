"Золото" стало ближе к Луческу: "Динамо" разгромило "Львов" и оторвалось на 4 очка от "Шахтера"

В заключительном матче 16-го тура чемпионата Украины "Динамо" на выезде обыграло аутсайдера УПЛ "Львов" 4:1 и закрепилось на первом месте в турнирной таблице, оторвавшись на четыре очка от "Шахтера".

Реклама

Победу в поединке на "Арене Львов" "Динамо" обеспечило себе уже к 52-й минуте, когда у команды Луческу отличились Беседин, Цыганков (с пенальти) и Кендзера. Причем Беседин после грубой ошибки кипера львовян Костыка вогнал мяч в пустые ворота хозяев уже на 50-й (!!!) секунде матча.

Видео гола Беседина

Видео гола Цыганкова с пенальти

Реклама

Видео гола Кендзеры

На 69-й минуте "Львов" один мяч отыграл – Бущана огорчил Ныч.

Видео гола Ныча

Реклама

Однако на большее львовян не хватило. А вот киевляне на 90-й минуте довели победу до крупной – 4:1 – благодаря голу Леднева, который незадолго до этого заменил Цыганкова.

Видео гола Леднева

"Львов" – "Динамо" – 1:4

Голы: Ныч, 69 – Беседин, 1, Цыганков, 36 (пен), Кендзера, 52, Леднев, 90

"Львов": Костык – Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Михоуби (Романчук, 46), Якимец – Сабино (Чиряк, 46) – Альваро (Захаркив, 59), Довгий (Семенив, 72), Брикнер, Шина – Ныч

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев (Сидклей, 88) – Сидорчук (Шепелев, 62) – Цыганков (Леднев, 80), Шапаренко, Буяльский, Родригес (Де Пена, 61) – Беседин (Супряга, 62)

Предупреждения: Махмутович, Брикнер

Реклама

Эта победа "Динамо" серьезно увеличивает шансы киевлян на чемпионство, о вкусе которого столичная команда уже и призабыла. Однако до конца первенства еще внушительная дистанция – 10 туров.

Читайте также: Какой шедевр "испортил" Трубин! Вернидуб чуть не забил "Шахтеру" "ударом скорпиона"

Напомним, ранее в воскресенье потерял очки главный конкурент "Динамо" в борьбе за "золото". На НСК "Олимпийский" "Шахтер" неожиданно проиграл "Заре" 0:1, пропустив в большинстве на 94-й минуте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама