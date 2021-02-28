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"Львов" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

Воскресенье, 28 февраля
Александр Трикиша Александр Трикиша

Львов

19:30

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 28 февраля, пройдут матчи 16-го тура чемпионата Украины: во Львове на стадионе "Арена Львов" "Львов" примет киевское "Динамо". матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдем мультимедийная онлайн трансляция с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЛЬВОВ" – "ДИНАМО"

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"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, однако теперь их преимущество над "Шахтером" составляет всего один балл. В предыдущем туре киевляне потеряли очки в матче с "Десной", вырвав ничью лишь на последних секундах.

"Львов" начал 2021 год с победы над "Минаем" (2:1), однако затем последовало поражение от "Руха" (0:2). Кстати, в этом матче прогремел главный скандал украинского футбола – арбитр показал желтую карточку тренеру "Львова" за украинский язык. Команда Виталия Шумского располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: Н В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забитые 32
Пропущеные 11
Разница 21
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
4
ЗаряЗаряЗар
14
7
5
2
26
11
15
26
Забитые 26
Пропущеные 11
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н Н П
6
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
14
5
2
7
21
25
-4
17
Забитые 21
Пропущеные 25
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н В П
9
МариупольМариупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забитые 16
Пропущеные 23
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н В П
12
ИнгулецИнгулецИнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: П В Н Н П
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забитые 10
Пропущеные 28
Разница -18
Результаты последних матчей: П П Н П П

Посреди недели "Динамо" провело тяжелый матч против "Брюгге" в Лиге Европы. Киевляне потратили много сил, но в ответ получили позитивные эмоции, вырвав победу на последних минутах, а вместе с ней и путевку в 1/8 финала турнира. Тем не менее, усталость может сказаться в сегодняшнем матче.

Команды провели между собой 11 матчей. Восемь раз победу праздновали динамовцы, один раз встреча завершилась ничей, а еще дважды победа доставалась "Львову".

Букмекеры о матче "Львов" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча, но не исключают, что встреча может завершиться и мировой: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.04, на ничью – 1.16, на победу "Львова" – 3.55.

Где смотреть матч "Львов" – "Динамо":

В прямом эфире матч "Львов" – "Динамо" покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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