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"Шахтер" – "Заря": онлайн дерби Донбасса в чемпионате Украины

Воскресенье, 28 февраля
Александр Трикиша Александр Трикиша

Шахтер

17:00

Заря

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 28 февраля, состоится центральный матч 16-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" примет луганскую "Зарю". Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ЗАРЯ"

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"Шахтер" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от "Динамо" всего на один балл. 2021 год "горняки" начали с ничьей против "Колоса", а затем легко разобрались с "Рухом". Кроме этого, команда Луиша Каштру успела одержать две победы в Лиге Европы над "Маккаби", так что должна находиться в отличной физической форме.

"Заря" возобновила чемпионат победой над главным конкурентом на "бронзу" "Десной", а в предыдущем туре минимально одолела "Мариуполь". На данный момент луганчане занимают четвертую строчку в турнирной таблице, однако имеют на два матча меньше, чем у "Десны". Помимо сегодняшней встречи у них есть еще отложенный матч против "Олимпика".

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: Н В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забитые 32
Пропущеные 11
Разница 21
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
4
ЗаряЗаряЗар
14
7
5
2
26
11
15
26
Забитые 26
Пропущеные 11
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н Н П
6
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
14
5
2
7
21
25
-4
17
Забитые 21
Пропущеные 25
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н В П
9
МариупольМариупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забитые 16
Пропущеные 23
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н В П
12
ИнгулецИнгулецИнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П Н
13
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: П В Н Н П
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забитые 10
Пропущеные 28
Разница -18
Результаты последних матчей: П П Н П П

Что касается истории противостояния, то здесь безоговорочное преимущество "Шахтера". Дончане в 45 матчах победили 36 раз, луганчане – 6, трижды фиксировалась ничья. Общая разница мячей также в пользу "горняков": 108 портив 31.

В первом круге команды выдали боевую ничью 2:2. У луганчан отличились Кочергин и Юрченко, а "горняки" ответили результативными ударами Марлоса и Кривцова.

Предыдущий матч "Шахтера" против "Макккаби" из-за болей в колене пропустил Тарас Степаненко. Накануне в клубе не знали, сможет ли футболист помочь в матче с "Зарей".

Обслужит поединок известная украинская девушка-арбитр Катерина Монзуль. На поединке также будет работать система VAR. В сумме это может подарить болельщикам немало интересных моментов.

К слову, в день матча основных составов пройдет поединок команд U-19. Они так же ведут борьбу за медали, но уже в юниорском первенстве.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Заря":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.59, на ничью – 3.95, на победу "Зари" – 5.90.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Заря":

Поединок "Шахтер" – "Заря" в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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