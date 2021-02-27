Вот где нужен был Селезнев! "Колос" проиграл "Руху" после супергола на 96-й минуте

Невероятная развязка в Ковалевке. "Колос" должен был выиграть, но не забил пенальти – и тут же пропустил в свои ворота

Последний субботний матч 16-го тура УПЛ отметился невероятной развязкой. Львовский "Рух" в Ковалевке добыл волевую победу над "Колосом" 2:1, забив решающий мяч на 96-й минуте! Шикарным дальним ударом в "девятку" отличился вышедший на замену Кухаревич, которого "Рух" ранее едва не продал в "Андерлехт".

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Обзор матча "Колос" – "Рух" (1:2)

При этом побеждать, судя по развитию матча, должен был, наоборот, "Колос", который на 90-й минуте при счете 1:1 получил право на пенальти. Однако 11-метровый в исполнении капитана "аграриев" Гавриша отбил кипер "Руха" Роман Мысак.

Видео незабитого пенальти "Колоса"

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В этот момент впору было вспомнить про Селезнева. Только ленивый не шутил, мол, тот только с пенальти и способен забивать в "Колосе". Но вот клуб из Ковалевки изгнал скандального форварда из своего состава, и реализация ударов с "точки" сразу захромала.

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Добавим, что отбив пенальти в конце игры, кипер "Руха" Мысак реабилитировался на свой автогол на 34-й минуте. В том моменте после подачи углового Роман неудачно вышел на перехват и в борьбе с двумя игроками "Колоса" кулаком срезал мяч... в собственные ворота.

Смотрите автогол вратаря "Руха" Мысака

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После этой победы "Рух" с 13 очками пребывает на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины, "Колос" с 22 баллами занимает седьмую строчку.

"Колос" – "Рух" – 1:2

Голы: Мысак, 35 в свои ворота – Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6

"Колос": Волынец – Черноморец, Новак, Гавриш, Кравченко – Задоя (Милько, 53) – Антюх (Данфа, 78), Богданов, Ориховский (Д.Костышин, 67), Чурко (Ильин, 67) – Лысенко (Исаенко, 78)

"Рух": Мысак – Зец, Белый, Стаменкович – Мысык, Федорчук, Карасюк, Притула (Кухарук, 46) – Кондраков (Кухаревич, 64), Климчук (Бойчук, 64) – Борячук

Предупреждения: Задоя, Д.Костышин – Зец, Белый, Мысык

Удаление: Д.Костышин, 90+2 (второе предупреждение) – Мысык, 90 (второе предупреждение)

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