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Набожный Суркис отбил два пенальти в серии! Сын экс-босса ФФУ – просто Человек-паук

27 февраля, 21:03

Олег Люлька Олег Люлька

Вячеслав Суркис в день своего 15-летия отметился яркими сейвами в составе юношеской команды "Динамо"

Сын бывшего президента "Динамо" и ФФУ Григория Суркиса Вячеслав стал героем полуфинального матча на юношеском турнире в Виннице. Два 11-метровых удара, отбитых Суркисом-младшим в серии пенальти, принесли его динамовской команде победу над харьковским "Металлом" – 1:1 (по пен. 4:3) и путевку в финал, в котором киевлян ждет встреча со львовскими "Карпатами".

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Отбив два пенальти, Вячеслав Суркис сделал себе подарок на день рождения – в субботу, 27 февраля, ему исполнилось 15 лет. Отметим, что после того, как Вячеслав парировал первый 11-метровый, он трижды перекрестился.

Видео сейвов Суркиса-младшего

"Пенальти – это лотерея. Несколько раз в предыдущих турнирах мы проигрывали, сейчас – выиграли. Особых секретов нет. Сегодня в первых двух ударах я не угадал, в третьем случае сыграл по мячу, но не дотянулся – игрок очень хорошо пробил, а во время четвертого-пятого ударов просто угадал, как будет бить соперник. Ничего особенного", – сказал после победы над "Металлом" вратарь юношеского состава "Динамо" Вячеслав Суркис, которого цитирует официальный сайт столичного клуба.

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Вячеслав Суркис

Вячеслав Суркис / Фото: Oleg Fedchenko / Facebook

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При этом относительно шансов на место в составе первой команды "Динамо" Вячеслав Суркис говорит следующее: "Не хочется загадывать. Буду работать над собой, и когда выпадет шанс, нужно им обязательно воспользоваться".

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вратарь Динамо Киев Григорий Суркис пенальти дети звезд Вячеслав Суркис

Источник: Oleg Fedchenko / Facebook

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