Проклятые угловые! "Десна" разбила амбициозного дебютанта и уже в тройке УПЛ

В украинской Премьер-лиге стартовал 16 тур. Его открыл поединок "Десны" и дебютанта УПЛ "Ингульца" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Однако сенсации не произошло, и черниговская команда ожидаемо набрала три очка, трижды поразив ворота соперника – 3:0. Ранее мы писали, что на футбольный матч в Киеве билеты продаются за 1 гривну.

Реклама

"Десна" – "Ингулец" / Фото: официальный сайт УПЛ

Счет на 34-й минуте открыл Андрей Тотовицкий, который разобрался с двумя защитниками и обводным ударом отправил мяч в дальний угол.

Реклама

Уже после перерыва удвоил преимущество "Десны" в счете Андрей Гитченко. На 57-й минуте он первым успел подставить ногу после розыгрыша углового.

Читайте также: "Пригласили Селезнева, и полкоманды начали бухать": босс клуба прошелся по ветерану

В тренде Умер знаменитый футболист "Ромы"

А добил петровцев Ермаков, который остался в одиночестве перед чужими воротами после подачи углового – 3:0.

Напомним, что у "Десны" и "Ингульца" совершенно разные задачи в чемпионате. "Десна" претендует на медали Премьер-лиги, а "Ингулец" борется за сохранение прописки в высшем дивизионе. После этого матча черниговцы поднялись на третье место, а петровцы остались 11-ми, но могут упасть ниже.

Реклама

Напомним, что "Ворскла" дважды отыгралась и спасла матч с "Ингульцом".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама