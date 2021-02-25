Дешевле быть не может! На футбольный матч в Киеве билеты продаются за 1 гривну

В пятницу, 26 февраля, стартует 16-й тур чемпионата Украины по футболу. Откроет программу поединок в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Десна" принимает "Ингулец".

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Начало поединка в 19:00. И билеты уже поступили в продажу. За 1 (одну) гривну! Черниговский клуб планировал вообще сделать вход свободным, но это не разрешено правилами УЕФА.

Напомним, что сегодня две украинские команды сыграют в Лиге Европы:

У "Десны" и "Ингульца" совершенно разные задачи в турнирной таблице. "Десна" претендует на медали чемпионата Украины, а "Ингулец" борется за сохранение прописки в высшем дивизионе.

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Кстати, в прошлом туре обе команды набрали очки в поединках с довольно сложными соперниками. "Десна" сыграла вничью с "Динамо", а "Ингулец" разошелся миром с "Ворсклой".

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Турнирная таблица

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