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Дешевле быть не может! На футбольный матч в Киеве билеты продаются за 1 гривну

25 февраля, 17:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Десна" установила минимальную цену для фанатов

В пятницу, 26 февраля, стартует 16-й тур чемпионата Украины по футболу. Откроет программу поединок в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Десна" принимает "Ингулец".

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Начало поединка в 19:00. И билеты уже поступили в продажу. За 1 (одну) гривну! Черниговский клуб планировал вообще сделать вход свободным, но это не разрешено правилами УЕФА.

Напомним, что сегодня две украинские команды сыграют в Лиге Европы:

У "Десны" и "Ингульца" совершенно разные задачи в турнирной таблице. "Десна" претендует на медали чемпионата Украины, а "Ингулец" борется за сохранение прописки в высшем дивизионе.

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Кстати, в прошлом туре обе команды набрали очки в поединках с довольно сложными соперниками. "Десна" сыграла вничью с "Динамо", а "Ингулец" разошелся миром с "Ворсклой".

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Турнирная таблица

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: Н В Н В В
2
Шахтер Шахтер Шах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забитые 32
Пропущеные 11
Разница 21
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ЗаряЗаряЗар
14
7
5
2
26
11
15
26
Забитые 26
Пропущеные 11
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
15
6
6
3
20
14
6
24
Забитые 20
Пропущеные 14
Разница 6
Результаты последних матчей: Н П В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забитые 20
Пропущеные 13
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н Н П П
6
АлександрияАлександрияАле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забитые 23
Пропущеные 18
Разница 5
Результаты последних матчей: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забитые 20
Пропущеные 16
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
14
5
2
7
21
25
-4
17
Забитые 21
Пропущеные 25
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н В П
9
МариупольМариупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П В
10
Днепр-1Днепр-1Дне
15
4
2
9
20
28
-8
14
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: В В П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забитые 15
Пропущеные 21
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н В
12
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: П В Н Н П
13
РухРухРух
15
1
7
7
13
26
-13
10
Забитые 13
Пропущеные 26
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н В П Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забитые 10
Пропущеные 28
Разница -18
Результаты последних матчей: П П Н П П

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футбол чемпионат Украины Десна Чернигов Ингулец
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