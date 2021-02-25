Дешевше бути не може! На футбольний матч в Києві квитки продаються за 1 гривню

У п'ятницю, 26 лютого, стартує 16-й тур чемпіонату України з футболу. Відкриє програму поєдинок у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. "Десна" приймає "Інгулець".
Початок поєдинку о 19:00. І квитки вже надійшли у продаж. За 1 (одну) гривню! Чернігівський клуб планував взагалі зробити вхід вільним, але це не дозволено правилами УЄФА.
Нагадаємо, що сьогодні дві українські команди зіграють в Лізі Європи:
У "Десни" та "Інгульця" абсолютно різні завдання в турнірній таблиці. "Десна" претендує на медалі чемпіонату України, а "Інгулець" бореться за збереження прописки у вищому дивізіоні.
До речі, в минулому турі обидві команди набрали очки в поєдинках з досить складними суперниками. "Десна" зіграла внічию з "Динамо", а "Інгулець" розійшовся миром з "Ворсклою".
Турнірна таблиця
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