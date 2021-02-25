Русский
$ 27,95
33,93

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Дешевше бути не може! На футбольний матч в Києві квитки продаються за 1 гривню

25 лютого, 17:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Десна" встановила мінімальну ціну для фанатів

У п'ятницю, 26 лютого, стартує 16-й тур чемпіонату України з футболу. Відкриє програму поєдинок у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. "Десна" приймає "Інгулець".

Реклама

Початок поєдинку о 19:00. І квитки вже надійшли у продаж. За 1 (одну) гривню! Чернігівський клуб планував взагалі зробити вхід вільним, але це не дозволено правилами УЄФА.

Нагадаємо, що сьогодні дві українські команди зіграють в Лізі Європи:

У "Десни" та "Інгульця" абсолютно різні завдання в турнірній таблиці. "Десна" претендує на медалі чемпіонату України, а "Інгулець" бореться за збереження прописки у вищому дивізіоні.

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

До речі, в минулому турі обидві команди набрали очки в поєдинках з досить складними суперниками. "Десна" зіграла внічию з "Динамо", а "Інгулець" розійшовся миром з "Ворсклою".

Реклама

Турнірна таблиця

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забиті 29
Пропущені 12
Різниця 17
Результати останніх матчів: Н В Н В В
2
ШахтарШахтарШах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забиті 32
Пропущені 11
Різниця 21
Результати останніх матчів: В Н В В В
3
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
15
6
6
3
20
14
6
24
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забиті 20
Пропущені 13
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н Н П П
6
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
14
5
2
7
21
25
-4
17
Забиті 21
Пропущені 25
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П Н В П
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
15
4
2
9
20
28
-8
14
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: В В П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н В
12
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
13
РухРухРух
15
1
7
7
13
26
-13
10
Забиті 13
Пропущені 26
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н В П Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забиті 10
Пропущені 28
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П Н П П

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол чемпіонат України Десна Чернігів Ингулец
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Шикарні ніжки дружини українського фіналіста Ліги Європи: фото з полуничкою
Шикарні ніжки дружини українського фіналіста Ліги Європи: фото з полуничкоюФутбол
15-й тур УПЛ: результати всіх матчів
15-й тур УПЛ: результати всіх матчівЧУ з футболу
Ярославський повертається до футболу:
Ярославський повертається до футболу: "Металіст" побореться за чемпіонство"Футбол
В
В "Динамо" знайшли винного: через кого кияни втратили очки в матчі з "Десною"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти