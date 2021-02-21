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"Ворскла" дважды отыгралась и спасла матч с "Ингульцом"

21 февраля, 16:07

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды расписали боевую ничью

Сегодня продолжился 15 тур чемпионата Украины по футболу. В Полтаве играли "Ингулец" и "Ворскла". А мы ведем онлайн-трансляцию поединка "Шахтер" – "Рух".

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Номинальные гости считались фаворитами встречи. Ведь полтавчане пытаются вклиниться в борьбу за бронзовые медали. А новичок УПЛ "Ингулец" думает, как бы сохранить прописку в высшем дивизионе.

"Ворскла" активно начала встречу, шла вперед, пыталась обострять через фланги – и пропустила. Фол на Ситчинаве, пенальти четко реализовал Бартулович.

Полтавчане должны были сравнивать счет еще до перерыва. Но Кулач не попал в ворота, а удар Цитаишвили потащил голкипер.

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Но как только начался второй тайм "Ворскла" сравняла. После скидки Степанюк попал в угол ворот. Казалось, полтавчане смогут развить успех, но они снова пропустили. Упустили Ситчинаву, который сначала разобрался с защитником, а потом и вратарем.

"Ворскла" отыгралась и второй раз. На этот раз с пенальти, который четко реализовал Кулач. Ничья.

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"Ингулец" – "Ворскла" – 2:2
Голы: Бартулович (22, пен.), Ситчинава (62) – Степанюк (48), Кулач (76, пен.)

"Ингулец": Малыш, Кучеренко, Балан, Квасный, Запорожец (Сейтхалилов, 90+4), Козак (Синегуб, 88), Бартулович, Коваленко (Щедрый, 65), Шишка, Ковалев, Ситчинава.

"Ворскла": Резник, Яворский, Кане, Чеснаков, Пуцлин, Пердута, Скляр, Тиль (Кравчук, 69), Кулач, Степанюк (Де Ноойер, 80), Цитаишвили (Челядин, 58).

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