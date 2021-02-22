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"Пригласили Селезнева, и полкоманды начали бухать": босс клуба прошелся по ветерану

22 февраля, 11:03

Елена Павлова Елена Павлова

Александр Поворознюк считает приглашение скандальных ветеранов плохим пиаром

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк раскритиковал опытных нападающих Евгения Селезнева и Артема Милевского. Босс клуба из Петрово подчеркнул, что никогда бы не пригласил их в свою команду. Ранее мы писали, что "Колос" выдал еще один крутой матч без Царя.

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"Селезнева и Милевского надо забывать. Есть молодые ребята, о которых нужно говорить. Пиар, что "Колос" пригласил Селезнева? Все придерживались спортивного режима, а затем полкоманды начали бухать. Так разве это пиар? "Ингулец" на слуху из-за того, что он не платит арбитрам, честно выходит на каждую игру, бьется на поле. Вот это, я понимаю, пиар!", – сказал Поворознюк Footboom.

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

"Фишка не в том, чтобы приглашать в команду Селезнева или Милевского. Лучший пиар – выходить на поле, делать головой подкаты, рубиться и умирать! Если Селезнев и Милевский играют в футбол, то я – испанский летчик! Пока я президент, этих игроков в "Ингульце" не будет никогда. Даже если бы нам давали даром", – сказал Поворознюк.

Евгений Селезнев
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Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Ранее сообщалось, что Селезнева выгнали из "Колоса" за нарушение режима на зимнем сборе в Турции. Якобы накануне спарринга с брестским "Рухом" он встречался с друзьями и выпивал. А в компании был и бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин. А на следующий день был не в состоянии выйти на поле.

Контракт нападающего с клубом еще не расторгли. Но опальный Селезнев тренируется с юношеской командой "Колоса" вопреки запрету.

Селезнев об отчислении из "Колоса" Видео: Канал Футбол

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