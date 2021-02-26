Прокляті кутові! "Десна" розбила амбітного дебютанта і вже в трійці УПЛ

В українській Прем'єр-лізі стартував 16 тур. Його відкрив поєдинок "Десни" і дебютанта УПЛ "Інгульця" в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Однак сенсації не сталося, і чернігівська команда очікувано набрала три очки, тричі вразивши ворота суперника – 3:0. Раніше ми писали, що на футбольний матч в Києві квитки продаються за 1 гривню.

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"Десна" – "Інгулець" / Фото: официальный сайт УПЛ

Рахунок на 34-й хвилині відкрив Андрій Тотовицький, який розібрався з двома захисниками і обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут.

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Вже після перерви подвоїв перевагу "Десни" в рахунку Андрій Гітченко. На 57-й хвилині він першим встиг підставити ногу після розіграшу кутового.

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А добив петрівців Єрмаков, який залишився на самоті перед чужими воротами після подачі кутового – 3:0.

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Нагадаємо, що у "Десни" і "Інгульця" абсолютно різні завдання в чемпіонаті. "Десна" претендує на медалі Прем'єр-ліги, а "Інгулець" бореться за збереження прописки у вищому дивізіоні. Після цього матчу чернігівці піднялися на третє місце, а петрівці залишилися 11-ми, але можуть впасти нижче.

Нагадаємо, що "Ворскла" двічі відігралася і врятувала матч з "Інгульцем".

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