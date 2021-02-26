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Прокляті кутові! "Десна" розбила амбітного дебютанта і вже в трійці УПЛ

26 лютого, 21:11

Олена Павлова Олена Павлова

Клуб з Чернігова рветься до бронзових медалей чемпіонату

В українській Прем'єр-лізі стартував 16 тур. Його відкрив поєдинок "Десни" і дебютанта УПЛ "Інгульця" в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Однак сенсації не сталося, і чернігівська команда очікувано набрала три очки, тричі вразивши ворота суперника – 3:0. Раніше ми писали, що на футбольний матч в Києві квитки продаються за 1 гривню.

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"Десна" – "Інгулець"

"Десна" – "Інгулець" / Фото: официальный сайт УПЛ

Рахунок на 34-й хвилині відкрив Андрій Тотовицький, який розібрався з двома захисниками і обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут.

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Вже після перерви подвоїв перевагу "Десни" в рахунку Андрій Гітченко. На 57-й хвилині він першим встиг підставити ногу після розіграшу кутового.

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В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

А добив петрівців Єрмаков, який залишився на самоті перед чужими воротами після подачі кутового – 3:0.

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Нагадаємо, що у "Десни" і "Інгульця" абсолютно різні завдання в чемпіонаті. "Десна" претендує на медалі Прем'єр-ліги, а "Інгулець" бореться за збереження прописки у вищому дивізіоні. Після цього матчу чернігівці піднялися на третє місце, а петрівці залишилися 11-ми, але можуть впасти нижче.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забиті 29
Пропущені 12
Різниця 17
Результати останніх матчів: Н В Н В В
2
ШахтарШахтарШах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забиті 32
Пропущені 11
Різниця 21
Результати останніх матчів: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
4
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забиті 20
Пропущені 13
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н Н П П
6
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
14
5
2
7
21
25
-4
17
Забиті 21
Пропущені 25
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П Н В П
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
15
4
2
9
20
28
-8
14
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: В В П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
12
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
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1
7
7
13
26
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10
Забиті 13
Пропущені 26
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н В П Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забиті 10
Пропущені 28
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П Н П П

Нагадаємо, що "Ворскла" двічі відігралася і врятувала матч з "Інгульцем".

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