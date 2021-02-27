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Ось де потрібен був Селезньов! "Колос" програв "Руху" після суперголу на 96-й хвилині

27 лютого, 21:56

Олег Люлька Олег Люлька

Неймовірна розв'язка в Ковалівці. "Колос" мав виграти, але не забив пенальті – і відразу пропустив у свої ворота

Останній суботній матч 16-го туру УПЛ відзначився неймовірною розв'язкою. Львівський "Рух" у Ковалівці здобув вольову перемогу над "Колосом" 2:1, забивши вирішальний м'яч на 96-й хвилині! Шикарним дальнім ударом в "дев'ятку" після виходу на заміну відзначився Кухаревич, якого "Рух" раніше ледь не продав "Андерлехту".

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Огляд матчу "Колос" – "Рух" (1:2)

При цьому перемагати, судячи з розвитку матчу, мав, навпаки, "Колос", який на 90-й хвилині за рахунку 1:1 отримав право на пенальті. Однак 11-метровий у виконанні капітана "аграріїв" Гавриша відбив кіпер "Руху" Мисак.

Відео незабитого пенальті "Колоса"

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У ту мить не можна було не згадати про Селезньова. Тільки ледачий не жартував, мовляв, той тільки з пенальті і здатний забивати в "Колосі". Але ось клуб з Ковалівки вигнав скандального форварда зі свого складу, і реалізація ударів з "позначки" відразу зашкутильгала.

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Додамо, що відбивши пенальті наприкінці гри, кіпер "Руху" Мисак реабілітувався за свій автогол на 34-й хвилині. У тому моменті після подачі кутового Роман невдало вийшов на перехоплення і в боротьбі з двома гравцями "Колоса" кулаком зрізав м'яч... у свої ворота.

Дивіться автогол воротаря "Руху" Мисака

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Після цієї перемоги "Рух" з 13 очками перебуває на 11-му місці в турнірній таблиці чемпіонату України, "Колос" з 22 балами посідає сьому сходинку.

"Колос" – "Рух" – 1:2
Голи: Мисак, 35 в свої ворота – Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6
"Колос": Волинець – Чорноморець, Новак, Гавриш, Кравченко – Задоя (Мілько, 53) – Антюх (Данфа, 78), Богданов, Оріховський (Д. Костишин, 67), Чурко (Ільїн, 67) – Лисенко (Ісаєнко, 78)
"Рух": Мисак – Зец, Білий, Стаменкович – Мисик, Федорчук, Карасюк, Притула (Кухарук, 46) – Кондраков (Кухаревич, 64), Климчук (Бойчук, 64) – Борячук
Попередження: Задоя, Д. Костишин – Зец, Білий, Мисик
Вилучення: Д. Костишин, 90+2 (друге попередження) – Мисик, 90 (друге попередження)

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відео голів чемпіонат України Колос Ковалевка Рух Львов

Джерело: Сегодня|Спорт

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