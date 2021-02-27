Невероятная развязка в Днепре, где "Мариуполь" дважды уступал в счете, но спас игру

16-й тур украинской Премьер-лиги продолжился в субботу матчем "Мариуполя" и "Днепра-1". Номинально хозяином был азовский коллектив, однако встреча прошла на "Днепр-Арене", поскольку "Мариуполь" не успел закончить реконструкцию своего стадиона. Встреча получилась очень боевой. Днепряне дважды вели в счете, но дали сопернику отыграться – 2:2.

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"Мариуполь" – "Днепр-1" / Фото: официальный сайт УПЛ

На 13-й минуте "Днепр-1" вышел вперед благодаря голу Дугласа, который головой замкнул навес со штрафного.

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На 34-й минуте Кирилл Меличенко восстановил паритет, успев на добивание после розыгрыша углового.

Но днепряне вернули себе преимущество во втором тайме, когда на 61-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти.

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После этого хозяева стадиона могли упрочить свое преимущество, но Булеца со штрафного зарядил в крестовину. А на 87-й минуте упертые азовцы отыгрались стараниями Кулакова – 2:2. Вот это развязка!

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"Днепр-1" не сумел обойти "Мариуполь", расположившись сразу же за ним на 10 месте в турнирной таблице.

Напомним, что неделю назад Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес победу над "Мариуполем".

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