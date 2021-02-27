Неймовірна розв'язка в Дніпрі, де "Маріуполь" двічі поступався в рахунку, але врятував гру

16-й тур української Прем'єр-ліги продовжився в суботу матчем "Маріуполя" і "Дніпра-1". Номінально господарем був азовський колектив, однак зустріч пройшла на "Дніпро-Арені", оскільки "Маріуполь" не встиг закінчити реконструкцію свого стадіона. Зустріч вийшла дуже бойовою. Дніпряни двічі вели в рахунку, але дали супернику відігратися – 2:2.

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"Маріуполь" – "Дніпро-1" / Фото: официальный сайт УПЛ

На 13-й хвилині "Дніпро-1" вийшов вперед завдяки голу Дугласа, який головою замкнув навіс зі штрафного.

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На 34-й хвилині Кирило Меліченко відновив паритет, встигнувши на добивання після розіграшу кутового.

Але дніпряни повернули собі перевагу в другому таймі, коли на 61-й хвилині Артем Довбік реалізував пенальті.

Після цього господарі стадіону могли зміцнити свою перевагу, але Булеца зі штрафного зарядив у поперечину. А на 87-й хвилині вперті азовці відігралися зусиллями Кулакова – 2:2. Ось це розв'язка!

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"Дніпро-1" не зумів обійти "Маріуполь", розташувавшись одразу ж за ним на 10 місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що тиждень тому Шахаб забив перший гол за "Зорю" і приніс перемогу над "Маріуполем".

Дивіться, як "Маріуполь" поступився "Олександрії"

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