Шахаб забил первый гол за "Зарю" и принес победу над "Мариуполем"

Матчем "Мариуполь" – "Заря" сегодня стартовал 15-й тур чемпионата Украины по футболу. Гости ведут борьбу за медали УПЛ, а вот хозяева застряли в середине турнирной таблицы.

Реклама

Матч резво начала "Заря". Уже на 9-й минуте в штангу попал Юрченко. Через пару минут уже Шабах убежал один на один, но не сумел переиграть вратаря "Мариуполя". Но новичок "Зари" таки забил свой первый гол за луганскую команду. На 34-й минуте с пределов штрафной Шахаб отправил мяч под перекладину.

Напомним, что в феврале Шахаб перешел в "Зарю" из "Олимпика".

Дальше "Заря" упустила еще пару моментов увеличить счет. Был шанс у Гладкого, не дали пробить Кочергину. Приазовцы в концовке встречи пошли вперед в надежде отыграться. Упустил момент Кащук, не хватило точности Танковскому. В общем, счет так и не изменился.

Реклама

"Мариуполь" – "Заря" – 0:1

Гол: Шахаб (34)

В тренде Опять дерево вместо драгметалла: как Украина завершила эстафету ЧМ

Мариуполь: Гальчук, Быков, Чоботенко, Стасюк (Драмбаев, 60), Кирюханцев, Чех (Петерман, 75), Мишнев (Кащук, 61), Очеретько, Танковский, Топалов (Кулиев, 75), Сикан (Кулаков, 70).

Заря: Васил, Жуниор Рейс, Вернидуб, Д. Фаворов, Кочергин, Хомченовский, Назарина, Юрченко (Казаков, 88), Шахаб (Руфати, 90), Сайядманеш, 11. Гладкий.

Турнирная таблица

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама