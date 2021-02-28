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Ставка дня. Прогноз комментатора на матч "Шахтер" – "Заря"

28 февраля, 12:12

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кто победит и сколько голов будет забито? Версия Кирилла Круторогова

В последний день зимы-2021 на "Олимпийском" пройдет центральный матч тура украинской Премьер-лиги – "Шахтер" vs "Заря". "Горняки" идут вторыми, отставая от "Динамо" снова на одно очко, и опережая "Зарю", которая идет третьей, на семь баллов. Но у луганчан есть игра в запасе.

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"Шахтер" – "Заря"
УПЛ, 28 февраля, воскресенье, в 17:00, ТВ: "Футбол 1"

"Шахтер" в этом году не пропустил ни гола в четырех матчах, правда, забил всего пять. Большой ротации Каштру пока что не проводил и, вероятнее всего, применит ее во встрече с сильным и мотивированным соперником.

Исмаили и Дентиньо, скорее всего, не успеют возобновиться. Под вопросом участие Степаненко. Вероятно, с первых минут на поле мы увидим Корниенка, Маркоса Антонио, Тете и, быть может, Фернандо.

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"Заря" не проигрывает в чемпионате 12 матчей кряду, выиграв в последних пяти. Такая победная серия случилась у них впервые в истории.

С начала года подопечные Скрипника обыграли "Десну" (2:1) и "Мариуполь" (1:0), а Шахаб Захеди забил в ворота азовцев дебютный гол в футболке луганчан. Большой плюс для луганчан то, что отбыли дисквалификации Джоэль Абу Ханна и Дмитрий Иванисеня.

ПРОГНОЗ. "Горнякам" будет очень непросто. Ожидаю, что обе команды забьют. Также, думаю, будет победа "Шахтера" и "тотал" больше 2,5 голов.

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прогноз анонс чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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