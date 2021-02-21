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За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове

21 февраля, 00:40

Олег Люлька Олег Люлька

Шумский спросил у резервного арбитра: "Почему вы разговариваете со мной на русском?" И увидел перед собой "горчичник"

В украинском футболе вспыхнул скандал, подобных которому не было. На 67-й минуте матча 15-го тура УПЛ против "Колоса" на "Арене Львов" главному тренеру "Львова" Виталию Шумскому показали желтую карточку за то, что, как утверждает Шумский, он попросил резервного арбитра, киевлянина Николая Кривоносова, говорить с ним на украинском языке.

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Отметим, что в этом матче "Львов" проиграл "Колосу" 0:2.

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"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки. Я не могу понять, за что получил предупреждение. Я бы хотел, чтобы четвертый арбитр (Кривоносов) объяснил всей Украине, из-за чего он попросил главного арбитра (Виктора Копиевского из Кропивницкого) дать мне желтую карточку. Это прецедент, так не может быть"

"Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: "Почему вы разговариваете со мной на русском языке?". А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку. Я спрашиваю у главного судьи: "За что мне желтая карточка?". Он мне не объяснил. Я бы хотел, чтобы всей Украине бригада арбитров ответила, за что они мне дали желтую карточку, потому что так не может быть", – заявил тренер "Львова" Шумский в эфире программы "Тур Online" на канале "Футбол 2"

Шумский и Кривоносов

Шумский и Кривоносов / Фото: Канал Футбол

Ранее мы писали, что в Днепре уволили баристу, которая нарушала "языковой" закон.

Также мы рассказывали, что Луческу заговорил с игроками "Динамо" на украинском языке.

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Обзор матча "Львов" – "Колос" (0:2)

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