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И сдался им тот Селезнев! "Колос" выдал еще один крутой матч без Царя

20 февраля, 21:51

Олег Люлька Олег Люлька

Команда из села Ковалевка уверенно обыграла на выезде "Львов". Игру сделал бывший динамовец Ориховский

Своей игрой в весенней части чемпионата Украины первый в его истории клуб из села – "Колос" из Ковалевки – словно показывает: сдался им тот Селезнев!

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Напомним, в первой игре после изгнания скандального Царя из лагеря своей команды "Колос" сенсационно сыграл вничью с "Шахтером" 0:0.

А теперь команда Руслана Костышина на выезде обыграла "зубастый" "Львов" – 2:0.

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Три очка в поединке на "Арене Львов" "Колосу" принес дубль бывшего полузащитника "Динамо" Павла Ориховского, который отличился на 33-й и 74-й минутах. Причем второй гол забил с пенальти.

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Видео двух голов Ориховского

"Львов", в предыдущем туре одолевший "Минай" Артема Милевского 2:1, в поединке с "Колосом" имел шанс размочить счет на 95-й минуте, однако нападающий Ду Кармо де Оливейра Ренан Абнер не смог реализовать пенальти. Шикарный сейв сделал голкипер гостей Волынец!

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Видео незабитого пенальти "Львова"

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"Львов" – "Колос" – 0:2
Голы: Ориховский, 33, 74
Нереализованный пенальти: Ренан (90+5, "Львов")

Ранее мы писали, что команда Милевского пробивает дно: клуб Артема уничтожили в Александрии. Звездный экс-динамовец 20 февраля со скамейки наблюдал, как его "Минай" проиграл 0:3 и закрепился на последнем месте.

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видео голов чемпионат Украины Евгений Селезнев ФК Львов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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