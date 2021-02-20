И сдался им тот Селезнев! "Колос" выдал еще один крутой матч без Царя

Своей игрой в весенней части чемпионата Украины первый в его истории клуб из села – "Колос" из Ковалевки – словно показывает: сдался им тот Селезнев!
Напомним, в первой игре после изгнания скандального Царя из лагеря своей команды "Колос" сенсационно сыграл вничью с "Шахтером" 0:0.
А теперь команда Руслана Костышина на выезде обыграла "зубастый" "Львов" – 2:0.
Читайте также: С кем выпивал Селезнев: полный список
Три очка в поединке на "Арене Львов" "Колосу" принес дубль бывшего полузащитника "Динамо" Павла Ориховского, который отличился на 33-й и 74-й минутах. Причем второй гол забил с пенальти.
Видео двух голов Ориховского
"Львов", в предыдущем туре одолевший "Минай" Артема Милевского 2:1, в поединке с "Колосом" имел шанс размочить счет на 95-й минуте, однако нападающий Ду Кармо де Оливейра Ренан Абнер не смог реализовать пенальти. Шикарный сейв сделал голкипер гостей Волынец!
Видео незабитого пенальти "Львова"
"Львов" – "Колос" – 0:2
Голы: Ориховский, 33, 74
Нереализованный пенальти: Ренан (90+5, "Львов")
Ранее мы писали, что команда Милевского пробивает дно: клуб Артема уничтожили в Александрии. Звездный экс-динамовец 20 февраля со скамейки наблюдал, как его "Минай" проиграл 0:3 и закрепился на последнем месте.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк