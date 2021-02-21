За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові

Шумський запитав у резервного арбітра: "Чому ви розмовляєте зі мною російською?" І побачив перед собою "гірчичник"

В українському футболі спалахнув скандал, подібних до якого ще не було. На 67-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ проти "Колоса" на "Арені Львів" головному тренеру "Львова" Віталію Шумському показали жовту картку за те, що, як стверджує Шумський, він попросив резервного арбітра, киянина Миколe Кривоносова, говорити з ним українською мовою.

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Відзначимо, що в цьому матчі "Львів" програв "Колосу" 0:2.

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"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження. Я б хотів, щоб четвертий арбітр (Кривоносов) пояснив всій Україні, чому він попросив головного арбітра (Віктора Копієвського з Кропивницького) дати мені жовту картку. Це прецедент, так не може бути"

"Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось щодо гри. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я поставив йому запитання: "Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?". А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку. Я запитую у головного судді: "За що мені жовта картка?". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", – заявив тренер "Львова" Шумський в ефірі програми "Тур Online" на каналі "Футбол 2"

Шумський і Кривоносов / Фото: Канал Футбол

Раніше ми писали, що в Дніпрі звільнили баристу, яка порушувала "мовний" закон.

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Огляд матчу "Львів" – "Колос" (0:2)

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