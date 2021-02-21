Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини футболу

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові

21 лютого, 00:40

Олег Люлька Олег Люлька

Шумський запитав у резервного арбітра: "Чому ви розмовляєте зі мною російською?" І побачив перед собою "гірчичник"

В українському футболі спалахнув скандал, подібних до якого ще не було. На 67-й хвилині матчу 15-го туру УПЛ проти "Колоса" на "Арені Львів" головному тренеру "Львова" Віталію Шумському показали жовту картку за те, що, як стверджує Шумський, він попросив резервного арбітра, киянина Миколe Кривоносова, говорити з ним українською мовою.

Реклама

Читайте також: "Так вср*лаcь мені ваша мова": ще одна українська тіктокерша потрапила в мовний скандал

Відзначимо, що в цьому матчі "Львів" програв "Колосу" 0:2.

Реклама

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки. Я не можу зрозуміти, за що отримав попередження. Я б хотів, щоб четвертий арбітр (Кривоносов) пояснив всій Україні, чому він попросив головного арбітра (Віктора Копієвського з Кропивницького) дати мені жовту картку. Це прецедент, так не може бути"

"Я підійшов до четвертого судді і сказав йому щось щодо гри. Він почав розмовляти зі мною російською мовою, а я поставив йому запитання: "Чому ви розмовляєте зі мною російською мовою?". А він по рації передав головному рефері, щоб мені дали жовту картку. Я запитую у головного судді: "За що мені жовта картка?". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", – заявив тренер "Львова" Шумський в ефірі програми "Тур Online" на каналі "Футбол 2"

Шумський і Кривоносов

Шумський і Кривоносов / Фото: Канал Футбол

Раніше ми писали, що в Дніпрі звільнили баристу, яка порушувала "мовний" закон.

Також ми розповідали, що Луческу заговорив з гравцями "Динамо" українською мовою.

Реклама

Огляд матчу "Львів" – "Колос" (0:2)

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

мова українська мова російська мова суддя арбітр мовне питання жовта картка ФК Львів Колос Ковалевка Віталій Шумський
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" заснув на найсексуальнішому бюсті світового футболуФутбол
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти