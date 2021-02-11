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Мирча Луческу заговорил с игроками "Динамо" на украинском языке

11 февраля, 16:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший ассистент румынского тренера Диего Лонго дал интервью о киевской команде

Экс-помощник Мирчи Луческу в киевском "Динамо", итальянец Диего Лонго, в подкасте ukrfut24 дал интервью о работе в Украине. В частности, он удивил сообщением, что румынский специалист говорит с футболистами на украинском языке.

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45-летний специалист покинул "Динамо" из-за того, что скучал за семьей. В Киеве же у него все складывалось отлично, он был доволен работой. О владении языками в клубе Диего Лонго высказался так:

"Луческу знает много языков. Иногда он может что-то донести игрокам даже без слов, просто показывая. Вы можете научиться футболу, просто смотря на него. Внутри коллектива он общается на украинском, которым владеет не на 100%, но говорит на нем, понимает. Также он прекрасно знает итальянский, румынский, португальский. Его ассистент Карас переводит с румынского на украинский и наоборот.

Футболисты хорошо его понимают, улавливают все, что им говорят. Был удивлен этому. Некоторые из них говорят на очень хорошем английском – Миколенко, Забарный, Сидорчук. Некоторые не говорят, но понимают, чего от них хочешь. Если игроки хотят перейти в другие чемпионаты, им нужно овладевать языками. Например, Супряге".

Заметим, что, скорее всего, Лонго имел в виду русский язык, а не украинский.

Тем временем, "Шахтер" отреагировал на отсутствие Каштру в списке лучших тренеров года от УАФ.

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Вспомним, как "Динамо" уступало "Ювентусу" в Лиге чемпионов:

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украинский язык футбол Динамо Киев Мирча Луческу Диего Лонго
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