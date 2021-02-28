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Какой шедевр "испортил" Трубин! Вернидуб чуть не забил "Шахтеру" "ударом скорпиона"

28 февраля, 19:54

Олег Люлька Олег Люлька

Златан Ибрагимович заценил бы!

Центральный поединок 16-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" сенсационно проиграл "Заре" 0:1, отметился эффектным моментом с участием защитника луганчан Виталия Вернидуба.

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На 30-й минуте, при счете 0:0, сын бывшего главного тренера луганчан Юрия Вернидуба в невероятном акробатическом прыжке исхитрился пробить пяткой. "Удар скорпиона", которым в свое время забивал Матузалем, а сейчас славится Златан Ибрагимович, увенчался бы, вероятно, лучшим голом года для украинского футбола и шедевром всей карьеры – для Виталия Вернидуба.

Однако "Шахтер" в этом моменте спас вратарь Анатолий Трубин, сумевший среагировать на неожиданный удар Вернидуба под перекладину. Вместо гола года в итоге получили сейв года!

Смотрите видео удара Вернидуба

"Не забил, ну ничего. Эти удары я регулярно отрабатываю на тренировке, там они проходят. Надеюсь, что когда-нибудь пройдут в игре", – прокомментировал этот момент каналу "Футбол 1" Виталий Вернидуб

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Удар Вернидуба

Удар Вернидуба / Фото: Канал Футбол

Напомним, обыграв "Шахтер" 1:0, "Заря" продлила до шести побед в УПЛ рекордную в истории клуба серию.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря" (0:1)

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футбол чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск Виталий Вернидуб Анатолий Трубин

Источник: Сегодня|Спорт

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