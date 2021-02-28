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"За что?" Тренер "Львова" отреагировал на угрозу судебного иска

28 февраля, 16:26

Олег Люлька Олег Люлька

Наставник львовской команды Шумский не считает, кто оклеветал киевского арбитра Кривоносова

Тренер "Львова" Виталий Шумский не понимает, за что на него намерен подать в суд киевский арбитр Николай Кривоносов.Тем не менее волнений по этому поводу наставник не испытывает.

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Как мы писали ранее, Шумский заявляет, что в скандальном матче недельной давности против "Колоса" (0:2) получил желтую карточку за требование к арбитрам разговаривать с ним на украинском. А Кривоносов, который был четвертым рефери в той игре, обвиняет Шумского в клевете, настаивая, что основанием для "горчичника" стали системные замечания тренера в адрес судей, высказанные в грубой форме.

"Я не переживаю. Я высказал свое мнение. Не понимаю, почему этот судья хочет подавать на меня в суд. Клевета? Какая клевета? Я не могу понять. Я у него спросил, за что он показал желтую карточку. Если за то, что я попросил общаться со мной на государственном языке, тогда я вообще не понимаю, о какой клевете идет речь"

Шумский и Кривоносов

Шумский и Кривоносов / Фото: Канал Футбол

"Они пишут, что я своими действиями систематично мешал бригаде арбитров. Я вообще ничего не говорил в сторону бригады арбитров. Я один раз подошел к четвертому судье и спросил по игре, про нарушение правил: "Почему в одном эпизоде дают желтую карточку, а во втором – не дают?". И все, больше я вообще к арбитрам не обращался"

Шумский и Кривоносов
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Шумский и Кривоносов

"Есть компетентные органы. Пусть они разбираются. Я считаю, что наши арбитры должны разговаривать на государственном языке, потому что они публичные люди", – сказал в комментарии каналам "Футбол 1/2/3" коуч "Львова" Виталий Шумский

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Отметим, что комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола инициировал проверку по скандалу во Львове. Также языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к президенту УАФ Андрею Павелко с просьбой дать объяснения по инциденту.

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украинский язык судейство чемпионат Украины ФК Львов Виталий Шумский
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