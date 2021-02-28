Який шедевр "зіпсував" Трубін! Вернидуб ледь не забив "Шахтарю" "ударом скорпіона"

Центральний поєдинок 16-го туру УПЛ, в якому "Шахтар" сенсаційно програв "Зорі" 0:1, відзначився ефектним моментом за участю захисника луганців Віталія Вернидуба.

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На 30-й хвилині, за рахунку 0:0, син колишнього головного тренера луганців Юрія Вернидуба в неймовірному акробатичному стрибку примудрився пробити п'ятою. "Удар скорпіона", яким свого часу забивав Матузалем, а нині славиться Златан Ібрагімович, увінчався б, ймовірно, найкращим голом року для українського футболу і шедевром всієї кар'єри – для Віталія Вернидуба.

Однак "Шахтар" у цьому моменті врятував воротар Анатолій Трубін, який зумів зреагувати на несподіваний удар Вернидуба під поперечину. Замість голу року в підсумку отримали сейв року!

Дивіться відео удару Вернидуба

"Не забив, не біда. Ці удари я регулярно відпрацьовую на тренуваннях, там вони проходять. Сподіваюся, що коли-небудь пройдуть і в грі", – прокоментував цей момент каналу "Футбол 1" Віталій Вернидуб

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Удар Вернидуба / Фото: Канал Футбол

Нагадаємо, обігравши "Шахтар" 1:0, "Зоря" продовжила до шести перемог в УПЛ рекордну в історії клубу серію.

Дивіться огляд матчу "Шахтар" – "Зоря" (0:1)

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