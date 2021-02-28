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"Шахтар" сенсаційно програв "Зорі", яка забила на останніх секундах у меншості

28 лютого, 19:02

Олег Люлька Олег Люлька

Неймовірна розв'язка центрального матчу 16-го туру Прем'єр-ліги!

Сенсацією завершився центральний матч 16-го туру УПЛ. На НСК "Олімпійський" за присутності 4267 глядачів, яким знову дозволений прохід на трибуни, "Шахтар" програв "Зорі" 0:1, пропустивши на останніх секундах поєдинку.

ОГЛЯД МАТЧУ "ШАХТАР" – "ЗОРЯ" 0:1

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Відзначимо, що "Шахтар" гостро почав поєдинок. На 6-й хвилині "Зорю" після удару Алана Патріка врятувала штанга. Однак надалі небезпечнішими в атаці були вже луганці, які виграли п'ять попередніх поєдинків в УПЛ.

Кілька разів засмутити свою колишню команду міг форвард "Зорі" Гладкий, але своїми моментами біля воріт "Шахтаря" він не розпорядився.

Огляд першого тайму

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На 80-й хвилині арбітриня Катерина Монзуль після перегляду VAR вилучила захисника "Зорі" Жуніньо, котрий грубо сфолив проти Жуніора Мораеса.

Відео вилучення Жуніньо

Але чисельною перевагою "гірники" не скористалися. А буквально перед фінальним свистком луганці реалізували свою контратаку – під кінець 94-ї хвилини простріл Саядманеша замкнув Іванісеня. Оце розв'язка!

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"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті
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Відео голу Іванісені

"Шахтар" – "Зоря" – 0:1
Гол: Іванісеня, 90+4
"Шахтар": Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 65), Тайсон – Мораес
"Зоря": Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньо – Юрченко (Циганікс, 81), Назарина, Кочергін (Хомченовський, 13) – Кабаєв (Іванісеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Саядманеш
Попередження: Алан Патрік – Назарина
Вилучення: Жуніньо (80, "Зоря")

"Шахтар" – "Зоря", Тайсон vs Вернидуб

"Шахтар" – "Зоря", Тайсон vs Вернидуб / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Після цієї поразки "Шахтар" відстає на очко від лідируючого "Динамо", але кияни можуть збільшити свою перевагу, якщо сьогодні успішно зіграють у Львові. Початок цього матчу – о 19:30. Онлайн "Львів" – "Динамо" доступний на нашому сайті.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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