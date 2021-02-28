"Шахтар" сенсаційно програв "Зорі", яка забила на останніх секундах у меншості

Сенсацією завершився центральний матч 16-го туру УПЛ. На НСК "Олімпійський" за присутності 4267 глядачів, яким знову дозволений прохід на трибуни, "Шахтар" програв "Зорі" 0:1, пропустивши на останніх секундах поєдинку.

ОГЛЯД МАТЧУ "ШАХТАР" – "ЗОРЯ" 0:1

Реклама

Відзначимо, що "Шахтар" гостро почав поєдинок. На 6-й хвилині "Зорю" після удару Алана Патріка врятувала штанга. Однак надалі небезпечнішими в атаці були вже луганці, які виграли п'ять попередніх поєдинків в УПЛ.

Кілька разів засмутити свою колишню команду міг форвард "Зорі" Гладкий, але своїми моментами біля воріт "Шахтаря" він не розпорядився.

Огляд першого тайму

Реклама

На 80-й хвилині арбітриня Катерина Монзуль після перегляду VAR вилучила захисника "Зорі" Жуніньо, котрий грубо сфолив проти Жуніора Мораеса.

Відео вилучення Жуніньо

Але чисельною перевагою "гірники" не скористалися. А буквально перед фінальним свистком луганці реалізували свою контратаку – під кінець 94-ї хвилини простріл Саядманеша замкнув Іванісеня. Оце розв'язка!

Реклама

Відео голу Іванісені

"Шахтар" – "Зоря" – 0:1

Гол: Іванісеня, 90+4

"Шахтар": Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон – Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 65), Тайсон – Мораес

"Зоря": Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуніньо – Юрченко (Циганікс, 81), Назарина, Кочергін (Хомченовський, 13) – Кабаєв (Іванісеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Саядманеш

Попередження: Алан Патрік – Назарина

Вилучення: Жуніньо (80, "Зоря")

"Шахтар" – "Зоря", Тайсон vs Вернидуб / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Реклама

Після цієї поразки "Шахтар" відстає на очко від лідируючого "Динамо", але кияни можуть збільшити свою перевагу, якщо сьогодні успішно зіграють у Львові. Початок цього матчу – о 19:30. Онлайн "Львів" – "Динамо" доступний на нашому сайті.

Дивіться, як "Шахтар" посеред тижня обіграв в Лізі Європи "Маккабі"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама