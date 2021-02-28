Два пенальті, вилучення і моторошний перелом: жахливий дебют Калитвинцева проти Мілевського

"Минай" здобув першу перемогу в чемпіонаті України з 22 листопада 2020 року, коли був повалений "Дніпро-1". Сьогодні в 16-му турі Прем'єр-ліги закарпатський клуб на своєму полі обіграв донецький "Олімпік" з рахунком 2:1.

Реклама

Обидва м'ячі "Минай" забив після ударів з 11-метрової позначки – дубль оформив Анатолій Нурієв. В "Олімпіка" забитий м'яч на рахунку Таддеуса Нкенга.

Кінець зустрічі відзначився грубою грою. Спочатку герой зустрічі Нурієв двома ногами влетів у суперника на фланзі й заробив червону картку, а через кілька хвилин Євген Цимбалюк в ігровому зіткненні з Шиндером отримав перелом ноги.

Реклама

Артем Мілевський вийшов з перших хвилин і відіграв 68 хвилин. Знаменитий форвард взяв участь в атаці, коли "Минай" заробив другий пенальті в матчі. Саме на Мілевського віддали пас, який перехопив захисник "Олімпіка", а потім, вибиваючи м'яч, влучив у руку свого одноклубника.

"Минай" – "Олімпік" – 2:1

Голи: Нурієв (13, пен, 45, пен) – Нкенг (21)

"Минай": Попович, Малепе, Ковтун, Карась, Маембе, Ткачук, Кожанов (Пиняшко, 68), Хахльов (Сніжко, 75), Мілевський (Ахмедзаде, 68; Матич, 90), Нурієв, Шиндер (Одуеньї, 90).

"Олімпік": Халімі, Зотько, Драме, Лебеденко, Цимбалюк (Снурніцин, 90), Бабенко, Пасіч, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра, Нкенг, Каргбо.

Реклама

Попередження: Нурієв (18), Драме (50), Ковтун (57), Каргбо (57), Кожанов (66), Тейшейра (73), Лебеденко (76), Попович (77).

Вилучення: Нурієв (85).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама