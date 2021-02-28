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Два пенальті, вилучення і моторошний перелом: жахливий дебют Калитвинцева проти Мілевського

28 лютого, 16:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

"Минай" здобув лише третю перемогу в поточному сезоні

"Минай" здобув першу перемогу в чемпіонаті України з 22 листопада 2020 року, коли був повалений "Дніпро-1". Сьогодні в 16-му турі Прем'єр-ліги закарпатський клуб на своєму полі обіграв донецький "Олімпік" з рахунком 2:1.

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Обидва м'ячі "Минай" забив після ударів з 11-метрової позначки – дубль оформив Анатолій Нурієв. В "Олімпіка" забитий м'яч на рахунку Таддеуса Нкенга.

Кінець зустрічі відзначився грубою грою. Спочатку герой зустрічі Нурієв двома ногами влетів у суперника на фланзі й заробив червону картку, а через кілька хвилин Євген Цимбалюк в ігровому зіткненні з Шиндером отримав перелом ноги.

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Артем Мілевський вийшов з перших хвилин і відіграв 68 хвилин. Знаменитий форвард взяв участь в атаці, коли "Минай" заробив другий пенальті в матчі. Саме на Мілевського віддали пас, який перехопив захисник "Олімпіка", а потім, вибиваючи м'яч, влучив у руку свого одноклубника.

"Минай" – "Олімпік" – 2:1
Голи: Нурієв (13, пен, 45, пен) – Нкенг (21)

В тренді
"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

"Минай": Попович, Малепе, Ковтун, Карась, Маембе, Ткачук, Кожанов (Пиняшко, 68), Хахльов (Сніжко, 75), Мілевський (Ахмедзаде, 68; Матич, 90), Нурієв, Шиндер (Одуеньї, 90).

"Олімпік": Халімі, Зотько, Драме, Лебеденко, Цимбалюк (Снурніцин, 90), Бабенко, Пасіч, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра, Нкенг, Каргбо.

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Попередження: Нурієв (18), Драме (50), Ковтун (57), Каргбо (57), Кожанов (66), Тейшейра (73), Лебеденко (76), Попович (77).

Вилучення: Нурієв (85).

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забиті 29
Пропущені 12
Різниця 17
Результати останніх матчів: Н В Н В В
2
ШахтарШахтарШах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забиті 32
Пропущені 11
Різниця 21
Результати останніх матчів: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
4
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н Н Н П
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П Н В
9
МаріупольМаріупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забиті 16
Пропущені 23
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забиті 12
Пропущені 29
Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П

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чемпіонат України Олімпік Донецьк Мінай

Джерело: Сегодня|Спорт

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