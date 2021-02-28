"За що?" Тренер "Львова" відреагував на загрозу судового позову

Тренер "Львова" Віталій Шумський не розуміє, за що на нього має намір подати позов до суду київський арбітр Микола Кривоносов. Проте хвилювань із цього приводу наставник не відчуває.

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Як ми писали раніше, Шумський заявляє, що в скандальному матчі тижневої давнини проти "Колоса" (0:2) отримав жовту картку за вимогу до арбітрів розмовляти з ним українською. А Кривоносов, який був четвертим рефері в тій грі, звинувачує Шумського в наклепі, наполягаючи, що підставою для "гірчичника" стали системні зауваження тренера на адресу суддів, висловлені в грубій формі.

"Я не хвилююся. Я висловив свою думку. Не розумію, чому цей суддя хоче подавати на мене до суду. Наклеп? Який наклеп? Я не можу зрозуміти. Я у нього запитав, за що він показав жовту картку. Якщо за те, що я попросив спілкуватися зі мною державною мовою, тоді я взагалі не розумію, про який наклеп йдеться"

Шумський і Кривоносов / Фото: Канал Футбол

"Вони пишуть, що я своїми діями систематично заважав бригаді арбітрів. Я взагалі нічого не говорив у бік бригади арбітрів. Я одного разу підійшов до четвертого судді і запитав щодо гри, про порушення правил: "Чому в одному епізоді дають жовту картку, а в другому – не дають?". І все, більше я взагалі до арбітрів не звертався"

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"Є компетентні органи. Нехай вони розбираються. Я вважаю, що наші арбітри повинні розмовляти державною мовою, тому що вони публічні люди", – сказав у коментарі каналам "Футбол 1/2/3" коуч "Львова" Віталій Шумський

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Відзначимо, що комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу ініціював перевірку щодо скандалу у Львові. Також мовної омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до президента УАФ Андрію Павелка з проханням дати пояснення щодо інциденту.

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