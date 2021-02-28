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"Шахтер" сенсационно проиграл "Заре", забившей на последних секундах в меньшинстве

28 февраля, 19:02

Олег Люлька Олег Люлька

Невероятная развязка центрального матча 16-го тура Премьер-лиги!

Сенсацией завершился центральный матч 16-го тура УПЛ. На НСК "Олимпийский" в присутствии 4267 зрителей, которым снова разрешен проход на трибуны, "Шахтер" проиграл "Заре" 0:1, пропустив на последних секундах поединка.

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Отметим, что "Шахтер" остро начал поединок. На 6-й минуте "Зарю" после удара Алана Патрика выручила штанга. Однако в дальнейшем опаснее в атаке были уже луганчане, выигравшие пять предыдущих поединков в УПЛ.

Несколько раз огорчить свою бывшую команду мог форвард "Зари" Гладкий, но своими моментами у ворот "Шахтера" он не распорядился.

Обзор первого тайма

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На 80-й минуте арбитр Екатерина Монзуль после просмотра VAR удалила защитника "Зари" Жуниньо, грубо сфолившего против Жуниора Мораеса.

Видео удаления Жуниньо

Но численным преимуществом "горняки" не воспользовались. А буквально перед финальным свистком луганчане реализовали свою контратаку – на исходе 94-й минуты прострел Сайядманеша замкнул Иванисеня. Вот это развязка!

Видео гола Иванисени

В тренде
"Динамо" спасло очко в матче с "Десной" после удаления и пенальти
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"Шахтер" – "Заря" – 0:1
Гол: Иванисеня, 90+4
"Шахтер": Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Майкон – Тете (Соломон, 77), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 65), Тайсон – Мораес
"Заря": Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Жуниньо – Юрченко (Цыганикс, 81), Назарина, Кочергин (Хомченовский, 13) – Кабаев (Иванисеня, 73), Гладкий (Шахаб, 72), Сайядманеш
Предупреждения: Алан Патрик – Назарина
Удаление: Жуниньо (80, "Заря")

"Шахтер" – "Заря", Тайсон vs Вернидуб

"Шахтер" – "Заря", Тайсон vs Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После этого поражения "Шахтер" отстает на очко от лидирующего "Динамо", но киевляне могут увеличить свое преимущество, если сегодня успешно сыграют во Львове. Начало этого матча – в 19:30. Онлайн "Львов" – "Динамо" доступен на нашем сайте.

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Источник: Сегодня|Спорт

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