Русский
$ 27,93
34,15

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

"Золото" стало ближче до Луческу: "Динамо" розгромило "Львів" і відірвалося на 4 очки від "Шахтаря"

28 лютого, 21:29

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Мірчі Луческу здобула важливу виїзну перемогу над аутсайдером чемпіонату України

У кінцевому матчі 16-го туру чемпіонату України "Динамо" на виїзді переграло аутсайдера УПЛ "Львів" 4:1 і закріпилося на першій сходинці в турнірній таблиці, відірвавшись на чотири очки від "Шахтаря".

Реклама

Перемогу в поєдинку на "Арені Львів" "Динамо" забезпечило собі вже до 52-ї хвилини, коли у команди Луческу відзначилися Бєсєдін, Циганков (з пенальті) і Кендзьора. Причому Бєсєдін після грубої помилки кіпера львів'ян Костика увігнав м'яч у порожні ворота господарів уже на 50-й (!!!) секунді матчу.

Відео голу Бєсєдіна

Відео голу Циганкова з пенальті

Реклама

Відео голу Кендзьори

На 69-й хвилині "Львів" один м'яч відіграв – Бущана засмутив Нич.

Відео голу Нича

Реклама

Однак на більше львів'ян не вистачило. А ось кияни на 90-й хвилині довели перемогу до великої – 4:1, завдяки голу Лєднєва, який незадовго до цього замінив Циганкова.

Відео голу Лєднєва

"Львів" – "Динамо" – 1:4
Голи: Нич, 69 – Бєсєдін, 1, Циганков, 36 (пен), Кендзьора, 52, Лєднєв, 90
"Львів": Костик – Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Міхоубі (Романчук, 46), Якимець – Сабіно (Чиряк, 46) – Альваро (Захарків, 59), Довгий (Семенів, 72), Брікнер, Шина – Нич
"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв (Сідклей, 88) – Сидорчук (Шепелєв, 62) – Циганков (Лєднєв, 80), Шапаренко, Буяльський, Родрігес (Де Пена, 61) – Бєсєдін (Супряга, 62)
Попередження: Махмутович, Брікнер

Реклама

Ця перемога "Динамо" серйозно збільшує шанси киян на чемпіонство, про смак якого столична команда вже й призабула. Однак до кінця першості ще значна дистанція – 10 турів.

Читайте також: Який шедевр "зіпсував" Трубін! Вернидуб ледь не забив "Шахтарю" "ударом скорпіона"

Нагадаємо, раніше в неділю втратив очки головний конкурент "Динамо" в боротьбі за "золото". На НСК "Олімпійський" "Шахтар" несподівано програв "Зорі" 0:1, пропустивши в більшості на 94-й хвилині.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
Результати останніх матчів: В Н В Н В
2
ШахтарШахтарШах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забиті 32
Пропущені 12
Різниця 20
Результати останніх матчів: П В Н В В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
5
2
27
11
16
29
Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н Н Н П
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П Н В
9
МаріупольМаріупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забиті 16
Пропущені 23
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забиті 12
Пропущені 29
Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

відео голів чемпіонат України Динамо Київ ФК Львів
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

За українську мову – жовта картка: скандалище у Львові
За українську мову – жовта картка: скандалище у ЛьвовіФутбол
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
15-й тур УПЛ: результати всіх матчів
15-й тур УПЛ: результати всіх матчівЧУ з футболу
Бебі-бум у
Бебі-бум у"Динамо": королева шовку подарувала футболісту сина і "тонула" в куляхЧУ з футболу
Ярославський повертається до футболу:
Ярославський повертається до футболу: "Металіст" побореться за чемпіонство"Футбол
В
В "Динамо" знайшли винного: через кого кияни втратили очки в матчі з "Десною"ЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти