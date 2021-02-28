"Золото" стало ближче до Луческу: "Динамо" розгромило "Львів" і відірвалося на 4 очки від "Шахтаря"

У кінцевому матчі 16-го туру чемпіонату України "Динамо" на виїзді переграло аутсайдера УПЛ "Львів" 4:1 і закріпилося на першій сходинці в турнірній таблиці, відірвавшись на чотири очки від "Шахтаря".

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Перемогу в поєдинку на "Арені Львів" "Динамо" забезпечило собі вже до 52-ї хвилини, коли у команди Луческу відзначилися Бєсєдін, Циганков (з пенальті) і Кендзьора. Причому Бєсєдін після грубої помилки кіпера львів'ян Костика увігнав м'яч у порожні ворота господарів уже на 50-й (!!!) секунді матчу.

Відео голу Бєсєдіна

Відео голу Циганкова з пенальті

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Відео голу Кендзьори

На 69-й хвилині "Львів" один м'яч відіграв – Бущана засмутив Нич.

Відео голу Нича

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Однак на більше львів'ян не вистачило. А ось кияни на 90-й хвилині довели перемогу до великої – 4:1, завдяки голу Лєднєва, який незадовго до цього замінив Циганкова.

Відео голу Лєднєва

"Львів" – "Динамо" – 1:4

Голи: Нич, 69 – Бєсєдін, 1, Циганков, 36 (пен), Кендзьора, 52, Лєднєв, 90

"Львів": Костик – Грисьо (Ременяк, 82), Махмутович, Міхоубі (Романчук, 46), Якимець – Сабіно (Чиряк, 46) – Альваро (Захарків, 59), Довгий (Семенів, 72), Брікнер, Шина – Нич

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв (Сідклей, 88) – Сидорчук (Шепелєв, 62) – Циганков (Лєднєв, 80), Шапаренко, Буяльський, Родрігес (Де Пена, 61) – Бєсєдін (Супряга, 62)

Попередження: Махмутович, Брікнер

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Ця перемога "Динамо" серйозно збільшує шанси киян на чемпіонство, про смак якого столична команда вже й призабула. Однак до кінця першості ще значна дистанція – 10 турів.

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Нагадаємо, раніше в неділю втратив очки головний конкурент "Динамо" в боротьбі за "золото". На НСК "Олімпійський" "Шахтар" несподівано програв "Зорі" 0:1, пропустивши в більшості на 94-й хвилині.

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