"Я сам здивувався": Скрипник про те, як "Зорі" вдалося обіграти "Шахтар"

Тренер луганців не розуміє, звідки у його гравців на 94-й хвилині знайшлися сили побігти в гольову контратаку

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник сам шокований тим, що у його футболістів знайшлися сили побігти в контратаку на останніх секундах матчу із "Шахтарем" і забити переможний для себе м'яч.

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Нагадаємо, у центральному поєдинку 16-го туру УПЛ "Шахтар" програв "Зорі" 0:1. На 94-й хвилині подачу Аллах'яра Саядманеша замкнув Дмитро Іванісеня.

Відео гола "Зорі"

"Не щодня перемагаєш "Шахтар" у Києві. Ми дуже задоволені. Я сам здивувався, що ми, ще й будучи вдесятьох, вибігли в контратаку. Не просто на збереження рахунку зіграли, намагаючись десь біля прапорця м'яч притримати. Тільки комплімент гравцям!" – зауважив в ефірі Тур Online Віктор Скрипник

Реклама Каштру і Скрипник / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Настанови після вилучення Жуніньйо? Бігти вперед, чи як? Ні, звісно, тягнули, щоб бодай внічию зіграти. Але ще раз кажу: комплімент гравцям. Аллах'яр у моменті розібрався: пробіг, подивився, віддав. Іванісеня зробив ривок на 40 метрів на повній швидкості, вірив, що йому дадуть. Дуже приємно. За фактом, заміна (вихід Іванісені) спрацювала"

Після цієї перемоги над "Шахтарем" "Зоря" посідає третю сходинку в УПЛ, відстаючи від других у турнірній таблиці "гірників" на чотири очки, але маючи при цьому одну гру в запасі.

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На запитання про боротьбу за ТОП-2 Скрипник відповів: "Подивимося".

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Огляд матчу "Шахтар" – "Зоря" (0: 1)

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