Чемпіонат України з футболу: прогноз, розклад і результати 16-го туру

Все про поєдинки 16 туру УПЛ – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 16-го туру УПЛ. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

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П'ятниця, 26 лютого

19:00 "Десна" – "Інгулець" – "Футбол 1"

Букмекери: 1.62 – 3.95 – 5.50

Субота, 27 лютого

14:00 "Маріуполь" – "Дніпро-1" – "Футбол 2"

Букмекери: 3.75 – 3.50 – 2.00

17:00 "Ворскла" – "Олександрія" – "Футбол 2"

Букмекери: 2.89 – 3.30 – 2.47

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19:30 "Колос" – "Рух" – "Футбол 2"

Букмекери: 2.04 – 3.15 – 4.05

Неділя, 28 лютого

14:00 "Минай" – "Олімпік" – "Футбол 1"

Букмекери: 2.97 – 3.10 – 2.56

17:00 "Шахтар" – "Зоря" – "Футбол 1"

Букмекери: 1.54 – 4.25 – 6.00

19:30 "Львів" – "Динамо" – "Футбол 1"

Букмекери: 11.50 – 5.60 – 1.27

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Дивіться трансляцію всіх матчів 16-го туру УПЛ на OLL.TV.

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Турнірна таблиця

Дивіться, як лідери УПЛ грали в минулому турі

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