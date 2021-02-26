Чемпіонат України з футболу: прогноз, розклад і результати 16-го туру

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 16-го туру УПЛ. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.
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П'ятниця, 26 лютого
19:00 "Десна" – "Інгулець" – "Футбол 1"
Букмекери: 1.62 – 3.95 – 5.50
Субота, 27 лютого
14:00 "Маріуполь" – "Дніпро-1" – "Футбол 2"
Букмекери: 3.75 – 3.50 – 2.00
17:00 "Ворскла" – "Олександрія" – "Футбол 2"
Букмекери: 2.89 – 3.30 – 2.47
19:30 "Колос" – "Рух" – "Футбол 2"
Букмекери: 2.04 – 3.15 – 4.05
Неділя, 28 лютого
14:00 "Минай" – "Олімпік" – "Футбол 1"
Букмекери: 2.97 – 3.10 – 2.56
17:00 "Шахтар" – "Зоря" – "Футбол 1"
Букмекери: 1.54 – 4.25 – 6.00
19:30 "Львів" – "Динамо" – "Футбол 1"
Букмекери: 11.50 – 5.60 – 1.27
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Дивіться трансляцію всіх матчів 16-го туру УПЛ на OLL.TV.
Турнірна таблиця
Дивіться, як лідери УПЛ грали в минулому турі
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