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Чемпіонат України з футболу: прогноз, розклад і результати 16-го туру

26 лютого, 17:39

Олена Павлова Олена Павлова

Все про поєдинки 16 туру УПЛ – розклад трансляцій, котирування букмекерів, оперативні результати і турнірна таблиця

Цього вікенду в чемпіонаті України з футболу пройдуть поєдинки 16-го туру УПЛ. Нижче – розклад і час початку всіх матчів, список трансляцій, котирування букмекерів, результати ігор та актуальна турнірна таблиця.

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П'ятниця, 26 лютого
19:00 "Десна" – "Інгулець" – "Футбол 1"
Букмекери: 1.62 – 3.95 – 5.50

Субота, 27 лютого
14:00 "Маріуполь" – "Дніпро-1" – "Футбол 2"
Букмекери: 3.75 – 3.50 – 2.00

17:00 "Ворскла" – "Олександрія" – "Футбол 2"
Букмекери: 2.89 – 3.30 – 2.47

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19:30 "Колос" – "Рух" – "Футбол 2"
Букмекери: 2.04 – 3.15 – 4.05

Неділя, 28 лютого
14:00 "Минай" – "Олімпік" – "Футбол 1"
Букмекери: 2.97 – 3.10 – 2.56

17:00 "Шахтар" – "Зоря" – "Футбол 1"
Букмекери: 1.54 – 4.25 – 6.00

19:30 "Львів" – "Динамо" – "Футбол 1"
Букмекери: 11.50 – 5.60 – 1.27

В тренді
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Дивіться трансляцію всіх матчів 16-го туру УПЛ на OLL.TV.

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Турнірна таблиця

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забиті 29
Пропущені 12
Різниця 17
Результати останніх матчів: Н В Н В В
2
ШахтарШахтарШах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забиті 32
Пропущені 11
Різниця 21
Результати останніх матчів: В Н В В В
3
ЗоряЗоряЗор
14
7
5
2
26
11
15
26
Забиті 26
Пропущені 11
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
15
6
6
3
20
14
6
24
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: Н П В В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
15
5
7
3
20
13
7
22
Забиті 20
Пропущені 13
Різниця 7
Результати останніх матчів: Н Н Н П П
6
ОлександріяОлександріяОле
15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
14
5
2
7
21
25
-4
17
Забиті 21
Пропущені 25
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П Н В П
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забиті 14
Пропущені 21
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П П В
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
15
4
2
9
20
28
-8
14
Забиті 20
Пропущені 28
Різниця -8
Результати останніх матчів: В В П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
15
1
9
5
15
21
-6
12
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: Н П П Н В
12
ЛьвівЛьвівЛьв
14
3
3
8
10
29
-19
12
Забиті 10
Пропущені 29
Різниця -19
Результати останніх матчів: П В Н Н П
13
РухРухРух
15
1
7
7
13
26
-13
10
Забиті 13
Пропущені 26
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н В П Н
14
МинайМинайМин
14
2
4
8
10
28
-18
10
Забиті 10
Пропущені 28
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П Н П П

Дивіться, як лідери УПЛ грали в минулому турі

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