Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Проклятая роспись! Жена футболиста "Зари" упала на выходе из ЗАГСа, игроку выбили зуб

14 февраля, 21:29

Олег Люлька Олег Люлька

Несмотря на все эти траблы, Дмитрий Иванисеня и его супруга счастливы и подпевают "Аэросмиту" во всю глотку

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня, которому в субботу выбыли зуб в матче с "Десной", уже в воскресенье, в День Валентина, в Запорожье расписался со своей возлюбленной Юлией Скачковой. При этом все зубы были уже на месте!

"Блин, мы счастливы. Замечательный день! Всех с Днем святого Валентина. P.S. Зуб, как видите, успели вставить", – написала в Instagram Юлия

Реклама

Правда, сразу после росписи случилась другая неприятность.

"Чтобы вы понимали, я сейчас вышла из ЗАГСа и упала. Ну, что это такое?! Я просто навернулась. Засмотрелась в телефон на еду и навернулась! – посетовала Юлия. – Хорошо, что я не верю во все эти приметы..."

Дмитрий Иванисеня. Роспись Видео: instagram/skachkova_julia
Реклама

Но, если не брать во внимание это падение, роспись прошла шикарно. После марша Мендельсона и объявления Дмитрия и Юлии мужем и женой, в запорожском ЗАГСе врубили хит Aerosmith – I Don't Want to Miss a Thing.

И молодожены принялись подпевать, размахивая свидетельствами о браке.

"Вот этот вот холостяк – уже не холостяк, вот эта вот холостячка – уже давно не холостячка. Можете нас поздравить, мы уже не парень и девушка, не жених и невеста, мы – муж и жена! Димка, ты счастлив?" – спрашивает на видео у своего теперь уже супруга Юлия

"Да", – во все зубы отвечает тот

Читайте также: Игрок сборной Украины женился на Рождество. Праздновали прямо на площадке

Отметим, что на днях предложение своей девушке сделал защитник "Шахтера" Валерий Бондарь. Даша Савина ответила: "Да!". Так что не за горами еще одна футбольная свадьба.

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

свадьба Заря Луганск Дмитрий Иванисеня зуб WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
"У меня все жиденькое и малогабаритное": Влада Седан о том, почему ее не будет в PlayboyФутбол
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных
Укуси меня, если сможешь! ТОП-7 самых скандальных "людоедов" в мире спортаДругие
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!
Плащ на голом теле: жена футболиста Марьяна Шведа – тоже в ударе!Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять