Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу "Шахтар" – "Зоря"

Ймовірно, найбільше перемозі "Зорі" над "Шахтарем" 1:0 у недільному матчі чемпіонату України раділа красуня з Донецька Юлія Скачкова. Адже саме її чоловік Дмитро Іванісеня на 94-й хвилині став автором єдиного гола луганської команди в цій зустрічі.
Нагадаємо, Іванісеня і його кохана розписалися в Запоріжжі, де зараз базується "Зоря", всього два тижні тому, в День Валентина.
Причому напередодні весілля футболісту вибили зуб в матчі з "Десною", але за ті години, що залишались до одруження, Дмитро встиг вставити собі новий у стоматолога. Отже, на розпису півзахисник міг посміхатися на весь рот.
Правда, після розпису сталася інша неприємність – дружина футболіста "Зорі" задивилася в телефон і впала на виході з РАЦСу. Здавалося б, не дуже хороша прикмета, але у випадку з Іванісенею вона, навпаки, виявилася фартовою. В останній день зими "Зоря" довела рекордну серію перемог в УПЛ до 6 матчів, а сам Дмитро своїм голом завдав першої поразки "Шахтарю" в цьому чемпіонаті.
Відзначимо, що пропозицію руки і серця Дмитро Іванісеня зробив Юлії в грудні – на Мальдівах, на березі океану.
А познайомилися вони в соцмережах. За словами дівчини, це було кохання з першого погляду.
"Я коли ще жила в Донецьку, а я звідти, підходжу до своєї подруги і питаю: "Коли ж я зустріну свою любов?". Подруга каже: "За чотири місяці". І ось, за три місяці ми знайомимося з Дімою. Ну як, я просто лайкнула його фото, він мене додав у друзі. Я йому пишу: "Будемо знайомі". Він такий: "Ну так, привіт! Будемо". У нього вже не було вибору", – розповідала Юлія Скачкова "Футбольному формату"
"Спочатку ми просто спілкувалися. "Що поробляєш? Як справи?" – питаю. Він: "Лечу на збори". Для мене збори – це перед гулянкою збиратися. Я не розуміла футбольну термінологію"
При цьому Юлія зізнається: "Коли ми виставили нашу першу спільну фотографію, від мене відразу відписалося 18 моїх залицяльників"
Юлія Скачкова і тенісистка Марія Шарапова
До речі, після знайомства Дмитро Іванісеня з подивом виявив, що його кохана – "на ти" з м'ячем. Подивіться тільки, як вона приймає м'яч на груди і б'є зльоту!
А ось що парочка виробляє на пляжі!
"Коли я була маленьким шкетом, то всі дівчатка любили ляльки, а я не розуміла, що з ними робити. Зате я розуміла, що робити з м'ячем. Мені був цікавий футбол, я грала на вулиці, у дворі. Але мені було соромно, тому що я вважала, що дівчина не повинна грати в футбол. Тому я пішла на волейбол, там всі дівчата грали руками, а я ногами", – жартує "половинка" Дмитра Іванісені
До слова, дівчина часто жартує в соцмережах, наприклад, в одному зі своїх постів написавши: "У батьків вдома добре, весело, ситно, п'яно! Наразі обстановка "п'яно".
Ось такими жестами Дмитро присвячує Юлії свої голи:
А так Іванісеня забив у матчі "Шахтар" – "Зоря" 0:1
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