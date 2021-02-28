Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу "Шахтар" – "Зоря"

Юлія Скачкова в футбол грає не гірше, ніж її забивний чоловік Дмитро Іванісеня

Ймовірно, найбільше перемозі "Зорі" над "Шахтарем" 1:0 у недільному матчі чемпіонату України раділа красуня з Донецька Юлія Скачкова. Адже саме її чоловік Дмитро Іванісеня на 94-й хвилині став автором єдиного гола луганської команди в цій зустрічі.

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Нагадаємо, Іванісеня і його кохана розписалися в Запоріжжі, де зараз базується "Зоря", всього два тижні тому, в День Валентина.

Причому напередодні весілля футболісту вибили зуб в матчі з "Десною", але за ті години, що залишались до одруження, Дмитро встиг вставити собі новий у стоматолога. Отже, на розпису півзахисник міг посміхатися на весь рот.

Дмитро Іванисеня і його дружина / Фото: Instagram

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Правда, після розпису сталася інша неприємність – дружина футболіста "Зорі" задивилася в телефон і впала на виході з РАЦСу. Здавалося б, не дуже хороша прикмета, але у випадку з Іванісенею вона, навпаки, виявилася фартовою. В останній день зими "Зоря" довела рекордну серію перемог в УПЛ до 6 матчів, а сам Дмитро своїм голом завдав першої поразки "Шахтарю" в цьому чемпіонаті.

Відзначимо, що пропозицію руки і серця Дмитро Іванісеня зробив Юлії в грудні – на Мальдівах, на березі океану.

А познайомилися вони в соцмережах. За словами дівчини, це було кохання з першого погляду.

"Я коли ще жила в Донецьку, а я звідти, підходжу до своєї подруги і питаю: "Коли ж я зустріну свою любов?". Подруга каже: "За чотири місяці". І ось, за три місяці ми знайомимося з Дімою. Ну як, я просто лайкнула його фото, він мене додав у друзі. Я йому пишу: "Будемо знайомі". Він такий: "Ну так, привіт! Будемо". У нього вже не було вибору", – розповідала Юлія Скачкова "Футбольному формату"

"Спочатку ми просто спілкувалися. "Що поробляєш? Як справи?" – питаю. Він: "Лечу на збори". Для мене збори – це перед гулянкою збиратися. Я не розуміла футбольну термінологію"

При цьому Юлія зізнається: "Коли ми виставили нашу першу спільну фотографію, від мене відразу відписалося 18 моїх залицяльників"

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Юлія Скачкова і тенісистка Марія Шарапова

До речі, після знайомства Дмитро Іванісеня з подивом виявив, що його кохана – "на ти" з м'ячем. Подивіться тільки, як вона приймає м'яч на груди і б'є зльоту!

А ось що парочка виробляє на пляжі!

"Коли я була маленьким шкетом, то всі дівчатка любили ляльки, а я не розуміла, що з ними робити. Зате я розуміла, що робити з м'ячем. Мені був цікавий футбол, я грала на вулиці, у дворі. Але мені було соромно, тому що я вважала, що дівчина не повинна грати в футбол. Тому я пішла на волейбол, там всі дівчата грали руками, а я ногами", – жартує "половинка" Дмитра Іванісені

До слова, дівчина часто жартує в соцмережах, наприклад, в одному зі своїх постів написавши: "У батьків вдома добре, весело, ситно, п'яно! Наразі обстановка "п'яно".

Ось такими жестами Дмитро присвячує Юлії свої голи:

А так Іванісеня забив у матчі "Шахтар" – "Зоря" 0:1

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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