Футболисту "Зари" выбили зуб за день до свадьбы. Что скажет невеста?

Футболист Луганской Зари Дмитрий Иванисеня попал в комическую ситуацию. В субботнем матче чемпионата Украины против черниговской "Десны" полузащитнику выбили зуб. Проблему легко поправить при помощи похода к стоматологу, но есть одно "но" – на следующий день у него свадьба!
Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина
"Как быть, если мы завтра идем в ЗАГС, а Диме на игре выбили зуб? Зубная фея решила прийти во время матча. Только у нас такое могло случиться. Пожалуй, подумаю, что ответить при росписи", – подшутила над ситуацией невеста Иванисени Юлия у себя в Instagram и показала фото игрока без зуба.
Судя по фото, Дмитрий сразу же после матча отправился к стоматологу, где специалисты вернули ему голливудскую улыбку, поэтому свадьба состоится, как и планировалось – в День святого Валентина.
Читайте также:
- "На ночь глядя": Даша Савина поделилась едва не забытой красотой
- Цыганка, завладевшая Бесединым: горячая жена динамовского забивалы
- Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слоне
- "У меня все жиденькое и малогабаритное": Влада Седан о том, почему ее не будет в Playboy
- Сестра Роналду не стесняется показывать свой целлюлит: "У меня было его еще больше"
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк