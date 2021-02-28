"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерами

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина снова взбудоражила соцсети откровенным фото и не менее пикантной подписью к нему. Напомним, буквально недавно Ирина Морозюк обиделась на подруг, снявших ее трусы.

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В этот раз звезда Instagram призналась, что ей хочется заняться сексом с самой собой.

"Я сама себя хочу, что уже про вас говорить" – так подписала Ирина Морозюк снимок в почти прозрачном боди и приспущенных штанах

Отзывы фолловеров девушки на это ее признание оказались самыми разными:

Сама скромность!

А зачем про нас говорить – мы сами о себе скажем.

И как ты с этим борешься?))

Раздвоения личности нет?

Бери себя, не отказывай себе ни в чем.

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