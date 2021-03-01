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Виявляється, його батько – Джеджула! Дівчина захисника "Динамо" заінтригувала знімком з немовлям на руках

1 березня, 00:44

Олег Люлька Олег Люлька

Звідки дитина на руках у коханої футболіста Забарного – все встало на свої місця

18-річна дівчина захисника "Динамо Іллі Забарного Ангеліна заінтригувала уболівальників, опублікувавши у себе в соцмережах фото з немовлям на руках. Звідки дитина?

"Наша маленька принцеса", – підписала Ангеліна фото з немовлям в Instagram

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Як виявилося, на руках у Ангеліни опинилася її новонароджена єдиноутробна сестричка Аделіна. А народила дитинку кілька днів тому їхня спільна мама – Юлія Леус, дружина відомого телеведучого Андрія Джеджули.

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Саме так! 18-річна Ангеліна, кохана найкращого молодого футболіста України Іллі Забарного, як з'ясувалося, є падчеркою Джеджули. Така ось Санта-Барбара...

Ангеліну ж Юлія Леус народила, коли їй було 15 років.

Нагадаємо, в грудні минулого року Юлія Леус повідомила про серйозну сварку з Андрієм Джеджулою, натякнувши, що він піднімав на неї руку. Юлія розповіла, що після конфлікту потрапила в лікарню з загрозою викидня, а також заявила, що збирається розлучитися з телеведучим.

Проте на фото після народження Аделіни Юлія і Андрій вже не були схожі на людей, котрі збираються порвати один з одним.

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Додамо, що Юлія Леус і Андрій Джеджула офіційно розлучалися в 2019 році, проте пізніше знову вирішили жити разом. При цьому Джеджула зізнавався, що однією з причин розлучення були сварки з прийомною дочкою – Ангеліною.

"Я просто принциповий. Як кажуть, найшла коса на камінь: складність мого непростого характеру і підліткового характеру Ангеліни", – розповідав Джеджула

Відзначимо, що падчерка Джеджули Ангеліна зустрічається з динамівцем Забарним уже понад два роки. Дівчина зізнається 18-річному футболістові в коханні в Instagram і дякує долі за те, що Ілля з'явився в її житті.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Андрій Джеджула Динамо Київ WAGs Ілля Забарний

Джерело: Сегодня|Спорт

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