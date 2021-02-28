Бюст словацької тенісистки зацінили. Тепер похизувалася ніжками

І справді, навіщо приховувати таку красу?

Знаменита словацька тенісистка Домініка Цибулкова, яка напередодні похвалилася оголеними грудьми, тепер запропонувала фоловерам зацінити її ніжки.

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Домініка, котра відпочиває з 8-місячним сином Якубом на Мальдівах, прилягла на лавочку і виставила свої ніжки на загальний огляд. І справді, навіщо приховувати таку красу?!

"Мені подобаються люди, у яких немає потреби подобатися всім", – так підписала спокусливі знімки в Instagram Домініка Цибулкова, анітрохи не соромлячись своїх пишних форм

Відзначимо, що ці красиві ніжки своїм невтомним пересуванням по корту зробили словачку мільйонеркою – 31-річна Цибулкова, яка завершила кар'єру тенісистки в листопаді 2019 року, заробила 13 725 520 доларів призових.

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Дивіться недавню фотосесію Домініки з сином на руках

Нагадаємо, що Домініка Цибулкова, яка виграла Підсумковий турнір WTA 2016 року і грала в фіналі Відкритого чемпіонату Австралії-2014, одружена зі словацьким плавцем Михалом Наварою.

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