Бюст словацької тенісистки зацінили. Тепер похизувалася ніжками

Знаменита словацька тенісистка Домініка Цибулкова, яка напередодні похвалилася оголеними грудьми, тепер запропонувала фоловерам зацінити її ніжки.
Домініка, котра відпочиває з 8-місячним сином Якубом на Мальдівах, прилягла на лавочку і виставила свої ніжки на загальний огляд. І справді, навіщо приховувати таку красу?!
"Мені подобаються люди, у яких немає потреби подобатися всім", – так підписала спокусливі знімки в Instagram Домініка Цибулкова, анітрохи не соромлячись своїх пишних форм
Відзначимо, що ці красиві ніжки своїм невтомним пересуванням по корту зробили словачку мільйонеркою – 31-річна Цибулкова, яка завершила кар'єру тенісистки в листопаді 2019 року, заробила 13 725 520 доларів призових.
Дивіться недавню фотосесію Домініки з сином на руках
Нагадаємо, що Домініка Цибулкова, яка виграла Підсумковий турнір WTA 2016 року і грала в фіналі Відкритого чемпіонату Австралії-2014, одружена зі словацьким плавцем Михалом Наварою.
Читайте також:
- Секс-символ MMA показала груди в леопардовому купальнику
- Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
- Дівчина-арбітр з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
- На панелі з голими грудьми: несподіване фото дружини знаменитого футболіста
- Екзотична краса: темношкіра українка подалася зі спорту в модельний бізнес
- Дочка легенди футболу сфотографувалася повністю голою
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк