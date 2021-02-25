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Словацька тенісистка виставила пишні груди напоказ

25 лютого, 10:08

Олег Люлька Олег Люлька

Домініка Цибулкова поділилася спокусливими фото свого материнства

Знаменита словацька тенісистка Домініка Цибулкова, яка заробила за свою кар'єру 13 725 520 доларів призових, поділилася відвертими знімками з фоловерами. 31-річна пишногруда красуня відпочиває нині на Мальдівах з 8-місячним сином Якубом.

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Проте материнські клопоти не заважають спортсменці бути неймовірно спокусливою в купальнику з глибоким декольте – Домініка вперше настільки відкрито показала підписникам свій бюст.

"Зайнята тим, що намагаюся бути дуже милою і щасливою", – підписала в Instagram пікантні знімки з оголеними грудьми Домініка Цибулкова, що тримає дитину на руках

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Нагадаємо, Домініка – переможниця Підсумкового турніру WTA 2016 року в одиночному розряді, фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії-2014, переможниця дев'яти турнірів WTA і Кубку Хопмана в складі збірної Словаччини. У листопаді 2019 року Цибулкова оголосила про завершення кар'єри.

До речі, кажучи про свій шлюб з плавцем Міхалом Наварою, Домініка Цибулкова зазначає, що барв у їхньому спільному житті менше не стало: "Наш роман, я б сказала, спалахнув з новою силою після того, як ми стали батьками".

Раніше чоловік Цибулкової опублікував знімки тенісистки в бікіні. Міхал Навара виступив у ролі фотографа своєї спокусливої дружини.

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тенісистка Домініка Цибулкова WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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