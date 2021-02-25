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Дружина капітана "Брюгге" рятує людей: її висунули на премію "Жінка року"

25 лютого, 07:03

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Роос Америка працює лікарем в лікарні

У четвер увечері в Бельгії відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. "Брюгге" приймає "Динамо". Тиждень тому матч цих команд у Києві завершився внічию .

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Поведе в бій "Брюгге" їхній капітан Рюд Вормер. Півзахисник збірної Голландії за "Брюгге" виступає з 2014 року. Дві сотні матчів, півсотні голів, два чемпіонські титули, звання кращого футболіста чемпіонату Бельгії-2017.

Не менш відома в Бельгії і дружина футболіста. Роос-Марі Америка – лікарка у відділенні інтенсивної терапії в клініці міста Гент.

"Роос-Марі – безглузде ім'я, я ще в школі всім сказала називати мене тільки Роос. Та й від прізвища вона не в захваті. Америка? У мене така версія: це скорочено від – I am Erica. Якось я була з чоловіком на одному заході і тут мене представляють "Міс Америка" і відразу всі на мене почали витріщатися, мовляв: "Ось зараз ми щось побачимо!" А тут виходить багатодітна мати", – розповідає дружина футболіста.

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У Роос батько і дідусь були лікарями. І дівчина пішла по їх стопах. Вона опинилася на передовій у боротьбі з коронавірусом. Її навіть висунули на премію "Жінка року".

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Рюд і Роос разом вже 13 років, вони виховують трьох дітей. "Ми познайомилися на пляжній вечірці. Рюд мені здався придурком, – жартує Америка. – Він на три роки молодший за мене і здавався мені молодшим братом".

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До речі, в минулому році на клубному каналі "Брюгге" Роос розповідала про свою роботу в лікарні.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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