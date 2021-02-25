Жена капитана "Брюгге" спасает людей: ее выдвинули на премию "Женщина года"

В четверг вечером в Бельгии состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. "Брюгге" принимает "Динамо". Неделю назад матч этих команд в Киеве завершился вничью.

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Поведет в бой "Брюгге" их капитан Рюд Вормер. Полузащитник сборной Голландии за "Брюгге" выступает с 2014 года. Две сотни матчей, полсотни голов, два чемпионских титула, звание лучшего футболиста чемпионата Бельгии-2017.

Не менее известна в Бельгии и жена футболиста. Роос-Мари Америка – врач в отделении интенсивной терапии в клинике города Гент.

"Роос-Мари – дурацкое имя, я еще в школе всем сказала называть меня только Роос. Да и от фамилии она не в восторге. Америка? У меня такая версия: это сокращенно от – I am Erica. Как-то я была с мужем на одном мероприятии и тут меня представляют "Мисс Америка" и сразу все на меня начали глазеть, мол: "Вот сейчас мы что-то увидим!" А тут выходит многодетная мать", – рассказывает супруга футболиста.

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У Роос отец и дедушка были врачами. И девушка пошла по их стопам. Она оказалась на передовой в борьбе с коронавирусом. Ее даже выдвинули на премию "Женщина года".

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Рюд и Роос вместе уже 13 лет, они воспитывают троих детей. "Мы познакомились на пляжной вечеринке. Рюд мне показался придурком, – шутит Америка. – Он на три года младше меня и казался мне младшим братом".

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Кстати, в прошлом году на клубном канале "Брюгге" Роос рассказывала о своей работе в больнице.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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