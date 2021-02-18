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Заморожений футбол: "Динамо" втратило перемогу над "Брюгге" в Лізі Європи

18 лютого, 18:50

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди обмінялися голами у другому таймі

Великий футбол повернувся в Україну. Навіть раніше на три години, ніж планували. "Динамо" зіграло з "Брюгге" в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи. Зустріч відбулася на "Олімпійському". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Брюгге".

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Через сильні морози зустріч перенесли з 19:55 на 17:00. І правильно зробили, мороз в столиці міцнішав, налітав сніжок. Погода не спонукала до прогулянки по полю. Але і чогось веселого і динамічного глядачі, яких пустили на трибуни, в першому таймі так і не побачили. Жодного удару в площину воріт на дві команди!

Другий тайм також почався в невисокому темпі. Позиційна боротьба без загострення трохи заколисувала. І першими задрімали захисники "Брюгге". Вони залишили біля штрафного без нагляду Буяльського, який прицілився і ефектно закрутив м'яч у "дев'ятку".

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На жаль, не довго музика грала. Вже через пару хвилин бельгійці заробили кутовий. Навіс у штрафний, невпевнена гра Бущана на виході, не прикритий Мехеле, удар головою – 1:1.

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До кінця поєдинку рахунок так і не змінився. Зустріч у відповідь "Брюгге" – "Динамо" відбудеться через тиждень у Бельгії.

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