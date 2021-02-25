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Словацкая теннисистка выставила пышную грудь напоказ

25 февраля, 10:08

Олег Люлька Олег Люлька

Доминика Цибулкова поделилась соблазнительными снимками своего материнства

Знаменитая словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, заработавшая за свою карьеру 13 725 520 долларов призовых, поделилась откровенными снимками с фолловерами. 31-летняя пышногрудая красотка отдыхает сейчас на Мальдивах с 8-месячным сынишкой Якубом.

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Тем не менее материнские хлопоты не мешают спортсменке выглядеть невероятно соблазнительно в купальнике с глубоким декольте – Доминика впервые настолько открыто показала подписчикам свой бюст.

"Занята тем, что стараюсь быть очень милой и счастливой", – подписала в Instagram пикантные снимки с ребенком на руках и оголенной грудью Доминика Цибулкова

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Напомним, Доминика – победительница Итогового турнира WTA 2016 года в одиночном разряде, финалистка Открытого чемпионата Австралии-2014, победительница девяти турниров WTA и Кубка Хопмана в составе сборной Словакии. В ноябре 2019 года Цибулкова объявила о завершении карьеры.

Кстати, говоря о своем браке с пловцом Михалом Наварой, Доминика Цибулкова отмечает, что красок в их совместной жизни меньше не стало: "Наш любовный роман, я бы сказала, вспыхнул с новой силой после того, как мы стали родителями".﻿

Ранее муж Цибулковой опубликовал снимки теннисистки в бикини. Михал Навара выступил в роли фотографа своей соблазнительной супруги.

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теннисистка Доминика Цибулкова WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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