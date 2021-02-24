Большая грудь не поместилась в купальник героини киевского финала ЛЧ

Кинси Волански мотивирует своих подписчиков в Instagram

Блондинка с пышным бюстом Кинси Волански запомнилась украинским болельщикам по финалу Лиги чемпионов 2018 года. Когда она выбежала на поле "Олимпийского" в откровенном купальнике.

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Купальники, которые мало что прикрывают, Кинси обожает. Вот посмотрите ее очередное фото. Грудь явно не помещается в купальный костюм.

"В этой жизни нет ничего, чего бы ты не мог сделать или иметь... Иди за своей мечтой", – призывает своих подписчиков Волански.

Ранее мы писали, что Кинси Волански запаковали в чемодан и отправили на Гавайи. Этим видео девушка покорила соцсети.

Вспомним, как Кинси Волански сорвала финал Лиги чемпионов:

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