Большая грудь не поместилась в купальник героини киевского финала ЛЧ

Блондинка с пышным бюстом Кинси Волански запомнилась украинским болельщикам по финалу Лиги чемпионов 2018 года. Когда она выбежала на поле "Олимпийского" в откровенном купальнике.
Купальники, которые мало что прикрывают, Кинси обожает. Вот посмотрите ее очередное фото. Грудь явно не помещается в купальный костюм.
"В этой жизни нет ничего, чего бы ты не мог сделать или иметь... Иди за своей мечтой", – призывает своих подписчиков Волански.
Ранее мы писали, что Кинси Волански запаковали в чемодан и отправили на Гавайи. Этим видео девушка покорила соцсети.
Вспомним, как Кинси Волански сорвала финал Лиги чемпионов:
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