Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода

Боец смешанных единоборств Клаудиа Гаделья опубликовала обнаженное фото на своей странице в соцсетях. Ранее Гаделья тренировалась в бронежилете.

"Знать себя настолько хорошо, что отражение в зеркале других людей совершенно неважно. Это свобода", – подписала фото Клаудиа.

Клаудиа Гаделья – семикратная чемпионка Бразилии и трехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу. Девушка владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, а также имеет степень бакалавра по праву. В смешанных единоборствах 32-летняя спортсменка провела 23 боя – 18 раз победила и 5 раз потерпела поражение. Девушка выступает в UFC с 2014 года. В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории занимает 15 место.

Также в соцсетях можно найти много сексуальных фото Клаудии.

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