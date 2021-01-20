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Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительной

20 января, 17:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболисту было все равно, что его супругу обнаженной увидел любой желающий

Бывшая супруга экс-игрока "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка Ирина рассказала интимную историю из своей жизни. Девушка призналась, что как-то ее сфотографировали полностью обнаженной в раздевалке, однако больше всего в этой истории удивила реакция мужа. А немного раньше Ирина Морозюк сама устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции.

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"Как-то меня сфоткали, когда переодевалась в раздевалке. Это все быстро разлетелось по интернету. Мой бывший муж сразу об этом узнал – рассказала ему сама. Но он это принял для себя: "Мне пофиг, забей". А другой мужчина, к примеру, не смог бы так. Говорили бы: "Как так?! Мою девушку видели голой!" У всех все по-разному", – призналась Ирина в интервью СЭ.

Яркие фото Ирины Морозюк в Instagram:

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девушка WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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