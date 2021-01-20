Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною

Колишня дружина ексгравця "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка Ірина розповіла інтимну історію зі свого життя. Дівчина зізналася, що якось її сфотографували повністю оголеною в роздягальні, однак найбільше в цій історії здивувала реакція чоловіка. А трохи раніше Ірина Морозюк сама влаштувала стриптиз після зустрічі з колишнім чоловіком в Туреччині.

Читайте також: Ірина Морозюк оцінила відео з мастурбучим Дзюбою: "Я не додивилася до кінця"

"Якось мене сфоткали, коли переодягалася в роздягальні. Це все швидко розлетілася по інтернету. Мій колишній чоловік відразу про це дізнався – розповіла йому сама. Але він це прийняв для себе: "Мені пофіг, забий". А інший чоловік, наприклад, не зміг би так. Говорили б: "Як так ?! Мою дівчину бачили голою! "У всіх все по-різному", – зізналася Ірина в інтерв'ю СЕ.

Яскраві фото Ірини Морозюк в Instagram:

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися