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Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною

20 січня, 17:52

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Футболістові було все одно, що його дружину оголеною побачив будь-який бажаючий

Колишня дружина ексгравця "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка Ірина розповіла інтимну історію зі свого життя. Дівчина зізналася, що якось її сфотографували повністю оголеною в роздягальні, однак найбільше в цій історії здивувала реакція чоловіка. А трохи раніше Ірина Морозюк сама влаштувала стриптиз після зустрічі з колишнім чоловіком в Туреччині.

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"Якось мене сфоткали, коли переодягалася в роздягальні. Це все швидко розлетілася по інтернету. Мій колишній чоловік відразу про це дізнався – розповіла йому сама. Але він це прийняв для себе: "Мені пофіг, забий". А інший чоловік, наприклад, не зміг би так. Говорили б: "Як так ?! Мою дівчину бачили голою! "У всіх все по-різному", – зізналася Ірина в інтерв'ю СЕ.

Яскраві фото Ірини Морозюк в Instagram:

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дівчина WAGs Ірина Морозюк

Джерело: Сегодня|Спорт

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