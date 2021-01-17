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Грудь, блеск, красота! Жена украинского футболиста-миллионера устроила стриптиз на день рождения

17 января, 18:23

Олег Люлька Олег Люлька

Алена Шахова зажгла на свое 34-летие

Супруга бывшего футболиста сборной Украины Евгения Шахова Алена ярко отметила день рождения. Девушке исполнилось 34 года.

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Жена 30-летнего полузащитника греческого АЕКа, которая в Instagram представляется как "Алена в стране чудес", надела на вечеринку шикарный синий костюм-двойку. Правда, в определенный момент Алене стало жарко, и она устроила легкий стриптиз, раскрыв пиджак и показав подписчикам свой эффектный бюст.

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Напомним, недавно Евгений и Алена Шаховы отметили пятую годовщину свадьбы. Правда, тогда антураж был не самый праздничный. "Женька сделал "классный" подарок нам на годовщину – положительный тест на COVID", – посетовала девушка.

А когда было теплее, жена Евгения Шахова показала шикарный бассейн их дома в Афинах, охарактеризовав свой восторг одним словом: "Балдеж".

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В 2015-м Евгений Шахов в составе "Днепра" стал финалистом Лиги Европы. Ныне же в афинском клубе АЕК украинец, по данным греческих СМИ, получает 500 тысяч евро за сезон. Таким образом, суммарно за два года контракта Шахов должен заработать миллион евро.

Смотрите, как Шахов был удален в матче с "Зарей" в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Евгений Шахов WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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