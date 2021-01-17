Грудь, блеск, красота! Жена украинского футболиста-миллионера устроила стриптиз на день рождения

Алена Шахова зажгла на свое 34-летие

Супруга бывшего футболиста сборной Украины Евгения Шахова Алена ярко отметила день рождения. Девушке исполнилось 34 года.

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Жена 30-летнего полузащитника греческого АЕКа, которая в Instagram представляется как "Алена в стране чудес", надела на вечеринку шикарный синий костюм-двойку. Правда, в определенный момент Алене стало жарко, и она устроила легкий стриптиз, раскрыв пиджак и показав подписчикам свой эффектный бюст.

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Напомним, недавно Евгений и Алена Шаховы отметили пятую годовщину свадьбы. Правда, тогда антураж был не самый праздничный. "Женька сделал "классный" подарок нам на годовщину – положительный тест на COVID", – посетовала девушка.

А когда было теплее, жена Евгения Шахова показала шикарный бассейн их дома в Афинах, охарактеризовав свой восторг одним словом: "Балдеж".

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В 2015-м Евгений Шахов в составе "Днепра" стал финалистом Лиги Европы. Ныне же в афинском клубе АЕК украинец, по данным греческих СМИ, получает 500 тысяч евро за сезон. Таким образом, суммарно за два года контракта Шахов должен заработать миллион евро.

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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