"Замуж вышла по любви, счастье обрела в разводе": российская модель ушла от Луиса Адриано

Бывшая супруга экс-игрока "Шахтера", "Милана" и "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко не сильно страдает после развода с футболистом. Наоборот, девушка признается, что только после расставания с бразильцем обрела настоящее счастье.
Девушка выкладывает пикантные фото и видео на своей странице в Instagram и не похоже, что она горюет после расставания.
"Катюня, тебя рвет, смотрю, в последнее время", – обратилась к ней подруга под одним из видео, на что девушка ответила: "Я замуж вышла по любви, а счастье обрела в разводе".
Екатерина познакомилась с бразильцем, который старше нее на 10 лет, когда тот выступал в Москве. Луис Адриано на тот момент был в браке, однако бросил жену и троих детей ради жгучей блондинки. Тем не менее, отношения продлились недолго – парочка поженилась в ноябре 2019 года, а уже летом 2020-го рассталась.
При этом, Екатерина продолжает жить в роскошном доме своего бывшего супруга в Сан-Паулу, а он в это время проводит время с местной моделью Лумой Симойнш и не стесняется выкладывать совместные фото в соцсети.
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