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"Замуж вышла по любви, счастье обрела в разводе": российская модель ушла от Луиса Адриано

18 января, 20:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Екатерина бросила футболиста, но осталась жить в его доме, пока тот крутит роман с моделью

Бывшая супруга экс-игрока "Шахтера", "Милана" и "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко не сильно страдает после развода с футболистом. Наоборот, девушка признается, что только после расставания с бразильцем обрела настоящее счастье.

Девушка выкладывает пикантные фото и видео на своей странице в Instagram и не похоже, что она горюет после расставания.

"Катюня, тебя рвет, смотрю, в последнее время", – обратилась к ней подруга под одним из видео, на что девушка ответила: "Я замуж вышла по любви, а счастье обрела в разводе".

Екатерина познакомилась с бразильцем, который старше нее на 10 лет, когда тот выступал в Москве. Луис Адриано на тот момент был в браке, однако бросил жену и троих детей ради жгучей блондинки. Тем не менее, отношения продлились недолго – парочка поженилась в ноябре 2019 года, а уже летом 2020-го рассталась.

При этом, Екатерина продолжает жить в роскошном доме своего бывшего супруга в Сан-Паулу, а он в это время проводит время с местной моделью Лумой Симойнш и не стесняется выкладывать совместные фото в соцсети.

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девушка Луис Адриано WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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