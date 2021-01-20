"Горячая мамочка!" Жена Ярмоленко отметила день рождения в обворожительном платье

Голевая передача Ярмоленко, которая помогла "Вест Хэму" накануне обыграть "Вест Бромвич" 2:1, совпала с еще одним радостным событием в жизни Андрея. Его жена-красотка Инна отметила день рождения.

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Супруга лидера сборной Украины показала, в каком шикарном черном платье с разрезом на ноге отпраздновала это событие, опубликовав сделанное у зеркала селфи у себя в Instagram.

Глаз не оторвать!

"Горячая мамочка!"

"Инна, вы секси!"

"Красивая и стильная! Любви вам бесконечной всегда и во всем!" – желают Инне Ярмоленко ее фолловеры

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Отметим, что Андрей и Инна Ярмоленко воспитывают трех сыновей – Ивана (родился 22 мая 2013 года), Даниила (13 сентября 2015 года) и Максима, который появился на свет 25 октября прошлого года.

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Напомним, Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма". Его годовая зарплата составляет 5,98 миллиона фунтов (почти 7 млн евро).

Украинца, не имеющего стабильного места в основе "Вест Хэма", продолжают сватать в Турцию. Однако тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес дал понять, что рассчитывает на Ярмоленко.

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